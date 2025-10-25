Tre poäng för Örebro Hockey borta mot Timrå IK

Örebro Hockey vann med 3–1 mot Timrå IK

Linus Arnesson matchvinnare för Örebro Hockey

Eddie Genborg målskytt för Timrå IK

Örebro Hockey besegrade Timrå IK på bortaplan i lördagens möte i SHL. 1–3 (0–1, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Timrå IK–Örebro Hockey – mål för mål

Egor Polin gav gästerna Örebro Hockey ledningen efter 16.45 assisterad av Noah Steen och Milton Oscarson. Efter 14.34 i andra perioden nätade Linus Arnesson framspelad av David Quenneville och Egor Polin och gjorde 0–2. Örebro Hockey ökade ledningen till 0–3 genom Glenn Gustafsson med 2.48 kvar i perioden i tredje perioden.

Timrå IK reducerade dock till 1–3 genom Eddie Genborg när bara två minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

På tisdag 28 oktober 19.00 spelar Timrå IK borta mot Färjestad och Örebro Hockey hemma mot Brynäs.

Timrå IK–Örebro Hockey 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (16.45) Egor Polin (Noah Steen, Milton Oscarson).

Andra perioden: 0–2 (34.34) Linus Arnesson (David Quenneville, Egor Polin).

Tredje perioden: 0–3 (57.12) Glenn Gustafsson (Niklas Nilsson), 1–3 (58.43) Eddie Genborg (Linus Nässén, Jonathan Dahlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-0-2

Örebro Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK: Färjestads BK, borta, 28 oktober

Örebro Hockey: Brynäs IF, hemma, 28 oktober