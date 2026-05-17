Seger för Slovakien mot Italien

Slovakien vann med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) i VM Grupp B herr på bortaplan mot Italien på söndagen.

Slovakien tog därmed fjärde raka seger mot just Italien.

Det var andra raka för Slovakien, efter 2–1-segern mot Norge i första matchen.

Slovenien nästa för Slovakien

Marek Hrivik gav gästande Slovakien ledningen efter 13 minuters spel framspelad av Mislav Rosandic och Filip Mesar.

Efter 19.32 i andra perioden slog Viliam Kmec till på pass av Sebastian Cederle och Martin Fasko-Rudas och gjorde 0–2.

Slovakien ökade ledningen till 0–3 genom Kristian Pospisil efter 0.30 i tredje perioden.

Italien reducerade dock till 1–3 genom Gabriel Nitz efter 5.03 av perioden.

Slovakien kunde dock avgöra till 1–4 med 5.47 kvar av matchen genom Oliver Okuliar.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 19 maj. Då möter Italien Norge 16.20. Slovakien tar sig an Slovenien borta 20.20.

Italien–Slovakien 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (13.31) Marek Hrivik (Mislav Rosandic, Filip Mesar).

Andra perioden: 0–2 (39.32) Viliam Kmec (Sebastian Cederle, Martin Fasko-Rudas).

Tredje perioden: 0–3 (40.30) Kristian Pospisil (Martin Pospisil, Martin Fasko-Rudas), 1–3 (45.03) Gabriel Nitz (Carmine Buono, Luca Frigo), 1–4 (54.13) Oliver Okuliar (Martin Pospisil, Martin Chromiak).

Utvisningar, Italien: 4×2 min. Slovakien: 2×2 min.

