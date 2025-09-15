Tre poäng för Olofström borta mot Vita Hästen

Olofström vann med 5–4 mot Vita Hästen

Anton Lund avgjorde för Olofström

Frölunda nästa för Vita Hästen

Bortalaget Olofström vann matchen mot Vita Hästen i U18 regional syd herr. Resultatet i söndagens match i Himmelstalundshallen blev 5–4 (2–1, 1–1, 2–2).

Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö tyckte så här om matchen:

– En väldigt svängig match som går mycket fram och tillbaka blandat med en del premiärnerver. Vi gör en helt okej första period, betydligt mycket sämre andra period där vi skvätter mycket puckar och tar jobbet för givet och avslutar matchen med en helt okej tredje period. Men vi är nöjda med tre poäng.

Vita Hästen–Olofström – mål för mål

Vita Hästen tog ledningen i första perioden genom Henry Fägersjö.

Gunnar Westerlind och Andreas Jørgensen gjorde att Olofström vände till underläget till ledning med 1–2. Vita Hästen kvitterade till 2–2 genom Alex Hollertz i andra perioden.

Efter 19.33 gjorde Olofström 2–3 genom Lowe Knoester. Olofström startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 2–4-ledning. Men Vita Hästen svarade och gjorde 3–4.

Därefter var det dock Olofström som avgjorde. Laget gjorde 3–5 med tio minuter kvar att spela genom Anton Lund. Vita Hästen hann få in en reducering till, och slutresultatet blev 4–5.

Olofströms Elian Kellander hade tre assists.

När lagen senast möttes blev det seger för Vita Hästen med 3–2.

Vita Hästen tar sig an Frölunda i nästa match borta torsdag 18 september 19.00. Olofström möter samma dag 19.30 Rögle hemma.

Vita Hästen–Olofström 4–5 (1–2, 1–1, 2–2)

U18 regional syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (12.03) Henry Fägersjö (Vidar Torstensson), 1–1 (15.44) Gunnar Westerlind (Elian Kellander, Lowe Knoester), 1–2 (16.14) Andreas Jørgensen (Elian Kellander, Anton Lund).

Andra perioden: 2–2 (37.19) Alex Hollertz (Ludvig Öhrn, Victor Lander), 2–3 (39.33) Lowe Knoester (Liam Nordström).

Tredje perioden: 2–4 (44.58) Oscar Stråhle (Troy Leppälä, Elian Kellander), 3–4 (47.32) Milliam Dahlgren (Charlie Bäckström, Lukas Dahl), 3–5 (50.20) Anton Lund, 4–5 (56.36) Milliam Dahlgren (Lukas Dahl, Eliam Heine-Hällborn).

Nästa match:

Vita Hästen: Frölunda, borta, 18 september

Olofström: Rögle BK, hemma, 18 september