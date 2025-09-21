Tre poäng för Kalmar borta mot Gislaved

Kalmar vann med 7–3 mot Gislaved

Henri Thüberg avgjorde för Kalmar

Gislaved nu sjätte, Kalmar på tredje plats

Bortalaget Kalmar tog hem segern mot Gislaved i första matchen i U20 division 1 D syd herr. 3–7 (0–1, 3–4, 0–2) slutade matchen på söndagen.

Kalmars ledare Christian Lennqvist om matchen:

– Skönt för gruppen att ta segern i första matchen i serien. Bra försvarsspel i första, tar för mycket utvisningar i andra perioden vilket gör spelet ryckigt. Kontringsspelet funkade bra idag, vilket gör att vi har ledningen i matchen inför sista. Där stänger vi ner matchen och vinner med 7–3.

Boro/Vetlanda nästa för Kalmar

Kalmar tog ledningen efter åtta minuters spel, genom Henri Thüberg på pass av Filip Larsson och Michal Kanca. Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–4 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–3. Målen i sista perioden gjordes av Walter Nilsson och Sebastian Erkenbölling.

Lucas Erlandsson och Henri Thüberg gjorde båda två mål och en assist för Kalmar.

Gislaved ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Kalmar ligger på tredje plats.

Lagen möts på nytt i Hatstore Arena den 25 oktober.

I nästa match möter Gislaved Värnamo borta på tisdag 23 september 19.40. Kalmar möter Boro/Vetlanda torsdag 25 september 19.40 hemma.

Gislaved–Kalmar 3–7 (0–1, 3–4, 0–2)

U20 division 1 D syd herr, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (8.21) Henri Thüberg (Filip Larsson, Michal Kanca).

Andra perioden: 0–2 (23.06) Lucas Erlandsson (Henri Thüberg), 0–3 (28.01) Lucas Erlandsson (William Johansson), 0–4 (29.04) Henri Thüberg (Walter Nilsson, Hugo Tyrebrant), 1–4 (33.20) Wilmer Bjelke (Sigge Bjelke), 1–5 (35.11) Aziz Usmanov (Markus Hatlem), 2–5 (38.58) Sanny Hoffrén, 3–5 (39.43) Sigge Bjelke.

Tredje perioden: 3–6 (44.48) Sebastian Erkenbölling (David Johansson), 3–7 (53.39) Walter Nilsson (William Johansson, Lucas Erlandsson).

Nästa match:

Gislaved: Värnamo GIK, borta, 23 september

Kalmar: Boro Vetlanda HC, hemma, 25 september