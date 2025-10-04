Tre poäng för Järfälla HC hemma mot Norrtälje IK U18

Järfälla HC vann med 5–2 mot Norrtälje IK U18

Elliot Rudslätt Debou matchvinnare för Järfälla HC

Tre raka mål av Järfälla HC

Hemmalaget Järfälla HC tog hem de tre poängen efter seger mot Norrtälje IK U18 i första matchen i U18 Div 1 östra A herr. 5–2 (2–1, 1–1, 2–0) slutade matchen på lördagen.

IFK Österåker Hockey nästa för Järfälla HC

Järfälla HC tog ledningen i början av första perioden genom Colin Nordén.

Norrtälje IK U18 kvitterade till 1–1 genom Victor Olsson efter 6.40.

Efter 14.39 i matchen gjorde Järfälla HC 2–1 genom Elliot Rudslätt Debou. Norrtälje IK U18 kvitterade till 2–2 genom William Pettersson i andra perioden.

Järfälla HC gjorde 3–2 genom Elliot Rudslätt Debou, som gjorde sitt andra mål, efter 13.21. Även i tredje perioden var Järfälla HC starkast och gick från 3–2 till 5–2 genom två snabba mål i slutet av perioden av Colin Nordén och Hugo Karlsson och avgjorde matchen.

Colin Nordén och Elliot Rudslätt Debou gjorde två mål och ett assist var för Järfälla HC.

Lagen möts igen 12 november i Norrtälje Sportcentrum.

I nästa match, söndag 12 oktober möter Järfälla HC IFK Österåker Hockey borta i Österåker Sportcentrum 15.00 medan Norrtälje IK U18 spelar borta mot SK Iron Hockey 18.00.

Järfälla HC–Norrtälje IK U18 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

U18 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (3.01) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou), 1–1 (6.40) Victor Olsson, 2–1 (14.39) Elliot Rudslätt Debou (Colin Nordén).

Andra perioden: 2–2 (30.20) William Pettersson (Kimi Blomstedt, Lucas Åkerström), 3–2 (33.21) Elliot Rudslätt Debou.

Tredje perioden: 4–2 (55.47) Colin Nordén (Charlie Carmefeldt Schill), 5–2 (59.16) Hugo Karlsson (Charlie Carmefeldt Schill).

Nästa match:

Järfälla HC: IFK Österåker Hockey, borta, 12 oktober

Norrtälje IK U18: SK Iron Hockey, borta, 12 oktober