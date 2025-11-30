Tre poäng för Järfälla HC borta mot SK Iron Hockey

Järfälla HC segrade – 3–2 mot SK Iron Hockey

Järfälla HC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elias Kinnunen avgjorde för Järfälla HC

Det blev uddamålsseger för bortalaget Järfälla HC i matchen mot SK Iron Hockey i Lindbergs Arena. Laget vann söndagens match i U18 Div 1 östra A herr med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1).

Segern var Järfälla HC:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Tierps HK U18 nästa för Järfälla HC

Järfälla HC tog ledningen efter fem minuters spel genom Charlie Carmefeldt Schill efter förarbete från Melker Kjellgren och Timothy Landes.

SK Iron Hockey kvitterade när Albin Jansson slog till på passning från Elis Dagerus och Anton Nilsson efter 11.42.

Efter 5.37 i andra perioden nätade Colin Nordén framspelad av Elias Kinnunen och gav Järfälla HC ledningen.

4.01 in i tredje perioden satte Elias Kinnunen pucken på pass av Liam Wallin och Colin Nordén och ökade ledningen.

SK Iron Hockey reducerade till 2–3 med 1.38 kvar att spela genom Elis Dagerus assisterad av Albin Jansson och Anton Hedberg. Mer än så blev det dock inte för SK Iron Hockey.

Det här betyder att SK Iron Hockey ligger på tredje plats i tabellen och Järfälla HC är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann SK Iron Hockey med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter SK Iron Hockey Hässelby Kälvesta HC U18 i Lindbergs Arena 18.00. Järfälla HC tar sig an Tierps HK U18 borta 16.00.

SK Iron Hockey–Järfälla HC 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

U18 Div 1 östra A herr, Lindbergs Arena

Första perioden: 0–1 (5.28) Charlie Carmefeldt Schill (Melker Kjellgren, Timothy Landes), 1–1 (11.42) Albin Jansson (Elis Dagerus, Anton Nilsson).

Andra perioden: 1–2 (25.37) Colin Nordén (Elias Kinnunen).

Tredje perioden: 1–3 (44.01) Elias Kinnunen (Liam Wallin, Colin Nordén), 2–3 (58.22) Elis Dagerus (Albin Jansson, Anton Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 3-0-2

Järfälla HC: 4-0-1

Nästa match:

SK Iron Hockey: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 7 december

Järfälla HC: Tierps HK, borta, 7 december