Tre poäng för Haparanda borta mot Clemensnäs HC U18

Seger för Haparanda med 7–6 mot Clemensnäs HC U18

Eemeli Posti tremålsskytt för Haparanda

Christer Borgman avgjorde för Haparanda

Det blev uddamålsseger för bortalaget Haparanda i matchen mot Clemensnäs HC U18 i Kopparhallen. Laget vann lördagens match i U18 division 1 norra A fortsättning herr med 7–6 (1–1, 4–2, 2–3).

Det var andra raka för Haparanda, efter 3–0-segern mot Sunderby SK U18 i premiären.

Oskar Öhrvall gjorde 1–0 till Clemensnäs HC U18 efter 7.02 efter förarbete från Tim Strandberg och Viggo Tibbelin. Haparanda kvitterade till 1–1 efter 16.42 när Eemeli Posti hittade rätt med assist av Emil Ahola och Eetu Huttunen.

I andra perioden var det Haparanda som var vassast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–5.

Haparanda startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 3–6-ledning. Men Clemensnäs HC U18 svarade och gjorde 5–6.

Därefter var det dock Haparanda som avgjorde. Laget gjorde 5–7 med fem minuter kvar att spela genom Christer Borgman på pass av Eemeli Posti och Emil Ahola. Clemensnäs HC U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–7.

Haparandas Eemeli Posti stod för fyra poäng, varav tre mål, Emil Ahola hade tre assists och Christer Borgman gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Emil Isaksson gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål för Clemensnäs HC U18, Alvin Majanen gjorde två mål och totalt tre poäng och Emil Segerstedt hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har HaparandaTornio UHC vunnit.

Söndag 11 januari spelar Clemensnäs HC U18 hemma mot Kiruna IF U18 12.00 och Haparanda mot Lycksele SK U18 borta 15.10 i Swoosh Arena.

Clemensnäs HC U18–Haparanda 6–7 (1–1, 2–4, 3–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (7.02) Oskar Öhrvall (Tim Strandberg, Viggo Tibbelin), 1–1 (16.42) Eemeli Posti (Emil Ahola, Eetu Huttunen).

Andra perioden: 1–2 (22.41) Eemeli Posti (Jan Niemelä), 1–3 (24.07) Patrik Pohjanen (Akseli Keskimaunu, Kasper Hautajärvi), 2–3 (28.07) Emil Isaksson (Emil Segerstedt, Alvin Majanen), 2–4 (31.16) Eetu Huttunen (Christer Borgman, Jan Niemelä), 3–4 (32.53) Peter Bagrov (Oskar Öhrvall), 3–5 (34.37) Eemeli Posti (Christer Borgman, Emil Ahola).

Tredje perioden: 3–6 (44.31) Marlo Järvenpää (Kasper Hautajärvi), 4–6 (50.58) Alvin Majanen (Emil Isaksson, Emil Segerstedt), 5–6 (51.45) Alvin Majanen (Emil Isaksson, Emil Segerstedt), 5–7 (55.54) Christer Borgman (Eemeli Posti, Emil Ahola), 6–7 (56.18) Emil Isaksson (Liam Kemi, Wilmer Albertsson Söderlund).

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Kiruna IF, hemma, 11 januari 12.00

Haparanda: Lycksele SK, borta, 11 januari 15.10