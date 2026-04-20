Tomas Rydén imponerade stort under sina år i Vimmerby. Nu uppger Vimmerby Tidning att succémålvakten är på väg tillbaka till klubben.

Foto: Bildbyrån.

Tomas Rydén lämnade Oskarshamn under säsongen 24/25 för att spela i den tjeckiska andraligan. Den gångna säsongen spelade han i danska Rödovre. Nu är han kontraktslös – och ser ut att vara tillbaka till Sverige till nästa säsong.

Målvakten ska, enligt Vimmerby Tidning, vara nära en comeback i allsvenska Vimmerby. Där spelade Rydén åren 2018 till 2021 och var en av HockeyEttans främsta målvakter innan han flyttade till allsvenska Tingsryd.

– Jag har inga kommentarer, jag kan inte säga någonting. Men jag ska spela hockey nästa säsong, känner mig hungrig, vill spela så högt upp som möjligt och har några klubbar som jag pratar med. Samtidigt har jag inte jättebråttom att sajna någonstans. Jag har haft några bökiga säsonger och kommer inte ta något förhastat beslut, säger Tomas Rydén.

Han medger dock att en återkomst till Vimmerby vore intressant.

– Det hade varit skitkul att komma tillbaka till Vimmerby. Det är en klubb som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag hade tre underbara år där och skaffade väldigt många fina vänner. Och det är klart att det lockar med HockeyAllsvenskan i Vimmerby

Tomas Rydén kommer från en säsong med 35 matcher i grundserien och fem i slutspelet för Rödovre. Han hade en räddningsprocent på 89,8 i grundserien och 91,5 i slutspelet.

Vimmerby har just nu tre backar och fem forwards bekräftade på kontrakt till nästa säsong. På målvaktsfronten har Tex Williamsson tidigare under våren uppgetts vara nära spel i klubben.

Source: Tomas Rydén @ Elite Prospects