Tre poäng för Frölunda HC borta mot Skellefteå

Frölunda HC vann med 3–1 mot Skellefteå

Sofie Lundin matchvinnare för Frölunda HC

Andra raka segern för Frölunda HC

Frölunda HC vann borta mot Skellefteå i SDHL. Matchen på söndagen slutade 1–3 (0–0, 0–1, 1–2).

Frölunda HC tog därmed andra raka segern, efter 2–1 mot Luleå i premiären.

Linköping nästa för Frölunda HC

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 8.43 in i andra perioden som Frölunda HC tog ledningen genom Elisa Holopainen framspelad av Emily Nix och Emilia Vesa.

Frölunda HC utökade ledningen genom Sofie Lundin efter 3.30 i tredje perioden.

Skellefteå reducerade dock till 1–2 genom Aino Karppinen efter 9.33 av perioden.

Frölunda HC kunde dock avgöra till 1–3 med 7.25 kvar av matchen genom Ebba Westerlind.

I nästa match möter Skellefteå Linköping borta på fredag 12 september 19.00. Frölunda HC möter Linköping onsdag 10 september 19.00 hemma.

Skellefteå–Frölunda HC 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 0–1 (28.43) Elisa Holopainen (Emily Nix, Emilia Vesa).

Tredje perioden: 0–2 (43.30) Sofie Lundin (Sanni Rantala), 1–2 (49.33) Aino Karppinen, 1–3 (52.35) Ebba Westerlind (Jenna Goodwin).

Nästa match:

Skellefteå: Linköping HC, borta, 12 september

Frölunda HC: Linköping HC, hemma, 10 september