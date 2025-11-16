Följ HockeySverige på

Tre poäng för Almtuna hemma mot Täby

Almtuna vann med 6–2 mot Täby

Issy Norstedt avgjorde för Almtuna

Tredje raka förlusten för Täby

Almtuna vann mötet i U18 regional öst topp 6 herr på hemmaplan mot Täby, med 6–2 (2–1, 2–0, 2–1).

Almtuna–Täby – mål för mål

Täby tog ledningen i början av första perioden genom Alfred Lindberg.

Därefter fixade Almtunas Martin Kristoffer Moestue Lindseth och Adrian Ersoy att laget vände underläge till ledning med 2–1. Efter 2.23 i andra perioden nätade Issy Norstedt och gjorde 3–1.

William Pecirep gjorde dessutom 4–1 efter 3.55 framspelad av Anton Persson och Nahuel Valdebenito. Efter 11.23 i tredje perioden ökade Almtuna på till 5–1 genom Neo Björklund.

Täby reducerade dock till 5–2 genom Vincent Bäckdahl med 3.50 kvar att spela av perioden.

Almtuna kunde dock avgöra till 6–2 med 14 sekunder kvar av matchen genom Fabian Hägerström.

Almtunas Nahuel Valdebenito hade tre assists.

Almtuna vann senast lagen möttes med 2–1 i Tibble Ishall.

Lagen möts på nytt i Tibble Ishall den 7 december.

Torsdag 20 november möter Almtuna AIK hemma 19.00 och Täby möter Huddinge IK hemma 19.30.

Almtuna–Täby 6–2 (2–1, 2–0, 2–1)

U18 regional öst topp 6 herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (3.43) Alfred Lindberg (Marks Gusevs), 1–1 (9.08) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Robin Wallmark Holmström, William Pecirep), 2–1 (9.33) Adrian Ersoy (Carl Holmer).

Andra perioden: 3–1 (22.23) Issy Norstedt, 4–1 (23.55) William Pecirep (Anton Persson, Nahuel Valdebenito).

Tredje perioden: 5–1 (51.23) Neo Björklund (Issy Norstedt, Nahuel Valdebenito), 5–2 (56.10) Vincent Bäckdahl (Tim Münger), 6–2 (59.46) Fabian Hägerström (Oliver Sahlström, Nahuel Valdebenito).

Nästa match:

Almtuna: AIK, hemma, 20 november

Täby: Huddinge IK, hemma, 20 november