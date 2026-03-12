Prenumerera

Tre matchbollar för Tingsryd efter ny seger

Author image
Hockeysverige
Skribent

  • Tingsryd vann med 4–1 mot Hanviken

  • Isak Hellerstedt avgjorde för Tingsryd

  • Andra raka segern för Tingsryd

Tingsryd är med stormsteg på väg mot seger mot Hanviken, efter seger på hemmaplan med 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) i hockeyettan södra, kvartsfinal. Tingsryd har greppet om matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Tingsryd vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Hanviken.

Tingsryd–Hanviken – mål för mål

Albin Kedbrant gav Hanviken ledningen efter fyra minuters spel på pass av Pelle Carlsson och Albin Pedersen.

Tingsryd gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

9.59 in i tredje perioden satte Adam Bäckstrand pucken framspelad av Joel Ohlsson och ökade ledningen.

Nästa match spelas på söndag 16.00.

Tingsryd–Hanviken 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 0–1 (4.21) Albin Kedbrant (Pelle Carlsson, Albin Pedersen).

Andra perioden: 1–1 (21.21) Hannes Johansson (William Fransson, Tim Dackell), 2–1 (26.04) Isak Hellerstedt, 3–1 (38.58) Isac Nielsen (William Fransson, Adam Bäckstrand).

Tredje perioden: 4–1 (49.59) Adam Bäckstrand (Joel Ohlsson).

Ställning i serien: Tingsryd–Hanviken 2–0

Nästa match:

15 mars, 16.00, Hanviken–Tingsryd

