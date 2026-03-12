Tre matchbollar för Tingsryd efter ny seger

Tingsryd vann med 4–1 mot Hanviken

Isak Hellerstedt avgjorde för Tingsryd

Andra raka segern för Tingsryd

Tingsryd är med stormsteg på väg mot seger mot Hanviken, efter seger på hemmaplan med 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) i hockeyettan södra, kvartsfinal. Tingsryd har greppet om matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Tingsryd vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Hanviken.

Tingsryd–Hanviken – mål för mål

Albin Kedbrant gav Hanviken ledningen efter fyra minuters spel på pass av Pelle Carlsson och Albin Pedersen.

Tingsryd gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

9.59 in i tredje perioden satte Adam Bäckstrand pucken framspelad av Joel Ohlsson och ökade ledningen.

Nästa match spelas på söndag 16.00.

Tingsryd–Hanviken 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 0–1 (4.21) Albin Kedbrant (Pelle Carlsson, Albin Pedersen).

Andra perioden: 1–1 (21.21) Hannes Johansson (William Fransson, Tim Dackell), 2–1 (26.04) Isak Hellerstedt, 3–1 (38.58) Isac Nielsen (William Fransson, Adam Bäckstrand).

Tredje perioden: 4–1 (49.59) Adam Bäckstrand (Joel Ohlsson).

Ställning i serien: Tingsryd–Hanviken 2–0

Nästa match:

15 mars, 16.00, Hanviken–Tingsryd