Tre matchbollar för Luleå efter ny seger

Luleå segrade – 5–1 mot Djurgården

Nadia Mattivi tvåmålsskytt för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1) på hemmaplan har Luleå tagit ett jättekliv mot Djurgården i SM-kvartsfinalen dam. Luleå leder nu matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Det var Luleås åttonde raka seger mot Djurgården.

Nadia Mattivi med två mål för Luleå

Jaycee Magwood gav Luleå ledningen efter 8.04 på passning från Wilma Sjölund.

Efter 5.57 i andra perioden slog Nadia Mattivi till på pass av Franziska Stocker och Wilma Sjölund och gjorde 2–0.

Djurgården reducerade dock till 2–1 genom Madeline Posick tidigt i tredje perioden av perioden.

Luleå stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–1 till 5–1. Luleå tog därmed en klar seger.

Nadia Mattivi gjorde två mål för Luleå och spelade dessutom fram till ett mål och Akane Shiga stod för ett mål och två assists.

Lagen möts igen på fredag 18.00.

Luleå–Djurgården 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (8.04) Jaycee Magwood (Wilma Sjölund).

Andra perioden: 2–0 (25.57) Nadia Mattivi (Franziska Stocker, Wilma Sjölund).

Tredje perioden: 2–1 (40.20) Madeline Posick (Brette Pettet, Emma Forsgren), 3–1 (45.05) Nadia Mattivi (Akane Shiga, Erica Rieder), 4–1 (52.46) Petra Nieminen (Akane Shiga, Nadia Mattivi), 5–1 (57.40) Akane Shiga.

Nästa match:

6 mars, 18.00, Luleå–Djurgården