Tre matchbollar för Brynäs efter ny seger
- Brynäs vann med 2–1 efter förlängning
- Elin Svensson avgjorde för Brynäs
- Andra raka segern för Brynäs
Brynäs är med stormsteg på väg mot seger mot Skellefteå AIK, efter seger med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning på hemmaplan i SM-kvartsfinalen dam. Brynäs har greppet om matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.
Segermålet för Brynäs stod Elin Svensson för 10.10 in i fjärde perioden.
Brynäs tog därmed 14:e raka seger mot just Skellefteå AIK.
Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål
Första perioden blev mållös.
5.23 in i andra perioden gjorde Brynäs 1–0 genom Viivi Vainikka framspelad av Sara Cajanova och Noora Tulus. Efter 16.57 i andra perioden nätade Nicoline Söndergaard Jensen på pass av Ida Kuoppala och kvitterade för Skellefteå AIK.
I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.
Stor matchhjälte för Brynäs blev Elin Svensson som 10.10 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.
Nästa match spelas på fredag 19.00.
Brynäs–Skellefteå AIK 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)
SM-kvartsfinalen dam
Andra perioden: 1–0 (25.23) Viivi Vainikka (Sara Cajanova, Noora Tulus), 1–1 (36.57) Nicoline Söndergaard Jensen (Ida Kuoppala).
Förlängning: 2–1 (70.10) Elin Svensson (Sara Cajanova).
Nästa match:
6 mars, 19.00, Skellefteå AIK–Brynäs
