Tre klara poäng för Vännäs HC U18 mot Nälden/Östersund U18

Vännäs HC U18-seger med 6–1 mot Nälden/Östersund U18

Hugo Engman avgjorde för Vännäs HC U18

Sjätte förlusten i följd för Nälden/Östersund U18

Vännäs HC U18 fick rejäl utdelning när laget vann på bortaplan mot Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B herr med 6–1 (2–0, 2–0, 2–1).

Resultatet innebär att Nälden/Östersund U18 nu har sex förluster i rad.

Nälden/Östersund U18–Vännäs HC U18 – mål för mål

Vännäs HC U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter. Vännäs HC U18 startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–4 genom två mål av Filip Nygren. Vännäs HC U18 ökade ledningen till 0–5 genom Emil Holmgren efter 9.06 i tredje perioden.

Nälden/Östersund U18 reducerade dock till 1–5 genom Elias Häggblad efter 9.59 av perioden.

Vännäs HC U18 kunde dock avgöra till 1–6 med 1.29 kvar av matchen genom Emil Holmgren.

Filip Nygren och Emil Holmgren gjorde båda två mål och en assist för Vännäs HC U18.

Det här betyder att Nälden/Östersund U18 fortfarande är sist i serien och Vännäs HC U18 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Vännäs HC med 6–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Nälden/Östersund U18 Umeå Hockeyklubb U18 i Näskotthallen 14.00. Vännäs HC U18 tar sig an Sollefteå U18 borta 15.00.

Nälden/Östersund U18–Vännäs HC U18 1–6 (0–2, 0–2, 1–2)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (9.55) Lucas Noren (Isac Grundberg, Emil Holmgren), 0–2 (10.40) Hugo Engman (Alfons Kilstadius, Filip Nygren).

Andra perioden: 0–3 (23.27) Filip Nygren (Edvin Norberg), 0–4 (31.32) Filip Nygren (Oliver Nilsefur).

Tredje perioden: 0–5 (49.06) Emil Holmgren (Hugo Engman, Lucas Noren), 1–5 (49.59) Elias Häggblad (Jomi Laakkonen), 1–6 (58.31) Emil Holmgren (Melvin Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 0-1-4

Vännäs HC U18: 2-2-1

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 2 november

Vännäs HC U18: Sollefteå HK, borta, 2 november