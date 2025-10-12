Tre klara poäng för Täby mot SDE

Täby vann med 7–2 mot SDE

Alexander Gilljam med två mål för Täby

Olle Fredén Ericsson avgjorde för Täby

Täby vann klart när laget mötte SDE på hemmaplan i U18 regional öst herr. Slutresultatet blev hela 7–2 (4–1, 1–1, 2–0).

Alexander Gilljam gjorde två mål för Täby

Täby spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

SDE reducerade dock till 4–2 genom Oskar Lundsten tidigt i andra perioden av perioden.

Täby ökade ledningen till 5–2 genom Daniel Kazimov efter 8.16. Täby fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Malte Jansson och Alexander Gilljam.

Tim Münger och Ruben Palmers gjorde noll mål och tre assist var för Täby.

Täby ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan SDE ligger på tionde plats. Så sent som den 1 oktober låg Täby på elfte plats i tabellen.

Täby tar sig an Flemingsberg i nästa match borta torsdag 16 oktober 19.40. SDE möter samma dag 20.10 Huddinge IK hemma.

Täby–SDE 7–2 (4–1, 1–1, 2–0)

U18 regional öst herr, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (0.10) Alexander Gilljam (Tim Münger, Ruben Palmers), 2–0 (4.54) Neo Nilsson (Tim Münger, Ruben Palmers), 3–0 (8.54) Olle Fredén Ericsson (Filip Leijonhielm, Vincent Bäckdahl), 4–0 (9.12) Jonathan Kucera (Olle Fredén Ericsson, Svante Söderholm), 4–1 (17.19) Ernests Rullis (Erik Thulin).

Andra perioden: 4–2 (22.36) Oskar Lundsten (Maximilian Forsberg, Nils Pulkkinen), 5–2 (28.16) Daniel Kazimov (Alfred Lindberg, Filip Leijonhielm).

Tredje perioden: 6–2 (46.46) Alexander Gilljam (Ruben Palmers, Tim Münger), 7–2 (54.08) Malte Jansson (Filip Leijonhielm, Vincent Bäckdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 3-1-1

SDE: 1-1-3

Nästa match:

Täby: Flemingsbergs IK, borta, 16 oktober

SDE: Huddinge IK, hemma, 16 oktober