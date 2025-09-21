Tre klara poäng för Svedjeholmen/KB65 mot Tegs SK J18

Svedjeholmen/KB65 vann med 6–1 mot Tegs SK J18

Ali Al-Eidani avgjorde för Svedjeholmen/KB65

Herman Holmqvist nätade för Tegs SK J18

Svedjeholmen/KB65 fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Tegs SK J18 i U18 division 1 norra B herr med 6–1 (2–0, 1–0, 3–1).

Det var första segern för Svedjeholmen/KB65, efter 1–3-förlust mot Vännäs HC J18 i premiären.

Svedjeholmen/KB65–Tegs SK J18 – mål för mål

Svedjeholmen/KB65 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter. Efter 11.12 i andra perioden nätade Liam Domeij, på pass av Liam Bäckman och Kelvin Franklin och gjorde 3–0. Svedjeholmen/KB65 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.06 genom Nils Seläng, och gick upp till 5–0 innan Tegs SK J18 svarade.

Segern skrevs till slut till 6–1 för Svedjeholmen/KB65.

Lagen möts igen 28 oktober.

Svedjeholmen/KB65 tar sig an AIK-Hockey Härnösand J18 i nästa match borta torsdag 25 september 19.30. Tegs SK J18 möter Vännäs HC J18 hemma tisdag 23 september 19.00.

Svedjeholmen/KB65–Tegs SK J18 6–1 (2–0, 1–0, 3–1)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (14.33) Oscar Hallin (Hugo Karlström, Ville Holmgren), 2–0 (19.07) Ali Al-Eidani.

Andra perioden: 3–0 (31.12) Liam Domeij (Liam Bäckman, Kelvin Franklin).

Tredje perioden: 4–0 (50.06) Nils Seläng, 5–0 (50.53) Max Nordenberg (Albin Nordin, Elias Holter), 5–1 (53.30) Herman Holmqvist (Noah Dohi), 6–1 (59.52) Leonard Engvik (Elias Holter).

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65: AIK-Hockey Härnösand, borta, 25 september

Tegs SK J18: Vännäs HC div 1, hemma, 23 september