Tre klara poäng för Kiruna IF U18 mot Clemensnäs HC U18

Kiruna IF U18 vann med 6–1 mot Clemensnäs HC U18

Mille Fredriksson med två mål för Kiruna IF U18

Femte förlusten i följd för Clemensnäs HC U18

Kiruna IF U18 fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A herr med 6–1 (1–0, 4–0, 1–1).

Mille Fredriksson gjorde två mål för Kiruna IF U18

Kiruna IF U18 gjorde 1–0 efter sju minuters spel. Även i andra perioden var Kiruna IF U18 starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Mille Fredriksson, ett mål av Viggo Mämmi och ett mål av Liam Forsman. 10.21 in i tredje perioden nätade Kiruna IF U18:s Milo Törmä framspelad av Liam Lundin och Viggo Mämmi och ökade ledningen.

Arthur Bergwall stod för målet när Clemensnäs HC U18 reducerade till 6–1 med 1.47 kvar att spela assisterad av Wille Johansson och Liam Kemi. Men mer än så orkade Clemensnäs HC U18 inte med.

Kiruna IF U18:s Viggo Mämmi stod för ett mål och två assists.

Kiruna IF U18 har två segrar och tre förluster och 18–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Clemensnäs HC U18 har fem förluster och 6–27 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kiruna IF U18 på sjunde plats och Clemensnäs HC U18 sist, på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Kiruna IF med 3–1.

Nästa motstånd för Kiruna IF U18 är SK Lejon U18. Lagen möts lördag 29 november 11.30 i Lombiahallen. Clemensnäs HC U18 tar sig an Haparanda borta söndag 16 november 13.00.

Kiruna IF U18–Clemensnäs HC U18 6–1 (1–0, 4–0, 1–1)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (7.44) Simon Holmblad (Henning Ågren, Tim Movenius).

Andra perioden: 2–0 (23.40) Mille Fredriksson (Alvin Taivalsaari, Liam Lundin), 3–0 (30.58) Liam Forsman (Viggo Mämmi), 4–0 (36.32) Mille Fredriksson (Liam Forsman, Hugo Karlström), 5–0 (38.51) Viggo Mämmi (Milo Törmä).

Tredje perioden: 6–0 (50.21) Milo Törmä (Liam Lundin, Viggo Mämmi), 6–1 (58.13) Arthur Bergwall (Wille Johansson, Liam Kemi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 2-0-3

Clemensnäs HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Kiruna IF U18: SK Lejon, hemma, 29 november

Clemensnäs HC U18: HaparandaTornio UHC, borta, 16 november