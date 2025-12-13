Tre klara poäng för Jonstorp mot Olofström

Jonstorp vann med 6–1 mot Olofström

Eric Ejlertsson avgjorde för Jonstorp

Lowe Knoester målskytt för Olofström

Jonstorp vann klart när laget mötte Olofström på hemmaplan i U20 region syd herr. Slutresultatet blev hela 6–1 (4–1, 2–0, 0–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Olofström vann med 5–2.

Inför matchen hade Jonstorp 6 raka förluster mot Olofström.

Jonstorp–Olofström – mål för mål

Jonstorp hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.09 genom Abbe Blomgren och gick upp till 3–0. Olofström kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Jonstorp dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Efter 8.33 i andra perioden nätade Elias Vendel framspelad av Noel Blommefors och Victor Johansson och gjorde 5–1.

Noel Blommefors gjorde dessutom 6–1 efter 11.59 på pass av Gabriel Nordén.

Tredje perioden blev mållös och Jonstorp höll i sin 6–1-ledning och vann.

Jonstorp har tre segrar och två förluster och 20–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har en vinst och fyra förluster och 9–23 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Olofströms IK med 5–2.

Jonstorp–Olofström 6–1 (4–1, 2–0, 0–0)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (2.09) Abbe Blomgren (Mykyta Petukhov, Petter Olsson), 2–0 (3.35) Eric Ejlertsson (Oscar Johansson, Albin Mazetti-Nissen), 3–0 (5.32) Oscar Johansson (Charles Björk, Edvin Tillberg), 3–1 (12.49) Lowe Knoester (Arvid Boklund, Viktor Forsberg), 4–1 (15.08) Vilmer Bengtsson.

Andra perioden: 5–1 (28.33) Elias Vendel (Noel Blommefors, Victor Johansson), 6–1 (31.59) Noel Blommefors (Gabriel Nordén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

Olofström: 1-0-4