Tre klara poäng för Hanviken mot Kungälv

Hanviken segrade – 6–1 mot Kungälv

Hanvikens åttonde seger på de senaste tio matcherna

Erik Palm avgjorde för Hanviken

Hanviken tog en enkel seger mot Kungälv hemma i Tyresö Ishall i hockeyettan södra. Laget dominerade matchen, som slutade 6–1 (2–0, 3–1, 1–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Kungälv vann med 2–1.

Segern var Hanvikens åttonde på de senaste tio matcherna.

Hanviken–Kungälv – mål för mål

Hanviken började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.23 slog Adam Falk till assisterad av Jacob Samuelsson och Alex Ek. Laget ökade ledningen till 2–0 efter 13.27 genom Erik Palm med assist av Alex Ek.

Hanviken tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 4.11 genom Kelvin Martinsson och gick upp till 4–0 innan Kungälv svarade.

I periodpausen hade Hanviken ledningen med 5–1.

2.54 in i tredje perioden satte Henrik Hallberg pucken framspelad av Isak Dahlin och Kelvin Martinsson och ökade ledningen.

Hanvikens Alex Ek hade tre assists och Jacob Samuelsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hanviken på tionde plats och Kungälv på 15:e plats.

Nästa motstånd för Hanviken är Karlskrona. Lagen möts lördag 24 januari 16.00 i Tyresö Ishall. Kungälv tar sig an Nyköping borta söndag 18 januari 16.00.

Hanviken–Kungälv 6–1 (2–0, 3–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (1.23) Adam Falk (Jacob Samuelsson, Alex Ek), 2–0 (13.27) Erik Palm (Alex Ek).

Andra perioden: 3–0 (24.11) Kelvin Martinsson (Alexander Karlsson, Adam Falk), 4–0 (25.44) Jacob Samuelsson (Erik Palm, Tim Forslund), 4–1 (26.07) Linus Jonasson (William Jacobson, Tim Bergström), 5–1 (34.34) Lucas Feuk (Jacob Samuelsson, Alex Ek).

Tredje perioden: 6–1 (42.54) Henrik Hallberg (Isak Dahlin, Kelvin Martinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-0-2

Kungälv: 1-1-3

Nästa match:

Hanviken: Karlskrona HK, hemma, 24 januari 16.00

Kungälv: Nyköpings SK, borta, 18 januari 16.00