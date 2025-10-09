Trångsunds IF U18:s Eric Sjörén bakom två mål i segern mot Saltsjöbadens IF U18

Trångsunds IF U18 vann med 6–2 mot Saltsjöbadens IF U18

Eric Sjörén tvåmålsskytt för Trångsunds IF U18

Jerry Möllergren avgjorde för Trångsunds IF U18

Hemmalaget Trångsunds IF U18 vann mot Saltsjöbadens IF U18 i U18 Div 1 östra B herr. 6–2 (2–1, 2–1, 2–0) slutade matchen på torsdagen.

Trångsunds IF U18 har startat med två raka segrar, efter 4–2 mot Älta IF i premiären.

Eric Sjörén tvåmålsskytt för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Eric Sjörén innan Saltsjöbadens IF U18 svarade och gjorde 2–1 genom Sam Zekkar. Trångsunds IF U18 gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Jerry Möllergren och Kimi Määttä.

Saltsjöbadens IF U18 reducerade dock till 4–2 genom Lucas Liljekvist med 2.53 kvar att spela av perioden. Trångsunds IF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Carl Hemb och Oliver Westergren.

Lagen möts igen 20 november i Saltsjöbadens Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Trångsunds IF U18 Haninge Anchors HC U18 i Hanvedens ishall 14.00. Saltsjöbadens IF U18 tar sig an Älta IF hemma 18.30.

Trångsunds IF U18–Saltsjöbadens IF U18 6–2 (2–1, 2–1, 2–0)

U18 Div 1 östra B herr, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (4.21) Eric Sjörén (Linus Fond), 2–0 (4.42) Eric Sjörén, 2–1 (10.32) Sam Zekkar.

Andra perioden: 3–1 (34.11) Jerry Möllergren (Rasmus Andersson), 4–1 (35.15) Kimi Määttä (Elias Tingstorp), 4–2 (37.07) Lucas Liljekvist (Jacob Bergman).

Tredje perioden: 5–2 (51.32) Carl Hemb (Theodor Bergström), 6–2 (52.26) Oliver Westergren (Jerry Möllergren).

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Haninge Anchors HC, borta, 12 oktober

Saltsjöbadens IF U18: Älta IF, hemma, 12 oktober