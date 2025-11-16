Trångsund utklassade IFK Salem på bortaplan

Seger för Trångsund med 7–1 mot IFK Salem

Trångsunds Jacob Samuelsson tremålsskytt

Elias Lammila matchvinnare för Trångsund

Trångsund dominerade stort när laget vann på bortaplan mot IFK Salem i U20 division 1 östra C herr med hela 7–1 (2–1, 3–0, 2–0).

Trångsunds Jacob Samuelsson tremålsskytt

Trångsund startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Leo Claeson och Elias Lammila innan IFK Salem svarade och gjorde 2–1 genom Theo Leeiner. Även i andra perioden var Trångsund starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Elias Lammila, Emil Persson och Jacob Samuelsson. 12.51 in i tredje perioden slog Jacob Samuelsson till på nytt på pass av Kevin Keric och Emil Persson och ökade ledningen.

Efter 16.02 slog Jacob Samuelsson till återigen framspelad av Kevin Keric och ökade ledningen för Trångsund. 1–7-målet blev matchens sista.

Trångsunds Jacob Samuelsson stod för sex poäng, varav tre mål, Kevin Keric hade fem assists och Emil Persson gjorde ett mål och tre assist.

IFK Salem stannar därmed på femte och sista plats och Trångsund på fjärde plats, i tabellen.

Lagen möts igen i Stortorpshallen, lördag 22 november 17.30.

IFK Salem–Trångsund 1–7 (1–2, 0–3, 0–2)

U20 division 1 östra C herr, Salems Ishall

Första perioden: 0–1 (9.18) Leo Claeson (Emil Persson, Jacob Samuelsson), 0–2 (15.06) Elias Lammila (Jacob Samuelsson, Kevin Keric), 1–2 (15.49) Theo Leeiner (Liam Öberg, Kevin Stahl).

Andra perioden: 1–3 (28.38) Elias Lammila (Emil Persson, Kevin Keric), 1–4 (34.10) Emil Persson (Jacob Samuelsson), 1–5 (34.42) Jacob Samuelsson (Adam Carlsson, Kevin Keric).

Tredje perioden: 1–6 (52.51) Jacob Samuelsson (Kevin Keric, Emil Persson), 1–7 (56.02) Jacob Samuelsson (Kevin Keric).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Salem: 0-0-5

Trångsund: 2-1-2

Nästa match:

IFK Salem: Trångsunds IF, borta, 22 november

Trångsund: IFK Salem, hemma, 22 november