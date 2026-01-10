Trångsund bröt Järnas fina vinstsvit

Trångsund-seger med 2–1 efter straffar

Oscar Sandberg matchvinnare för Trångsund

Järna nu andra, Trångsund på åttonde plats

Järna har spelat bra i U20 allettan östra. Inför matchen hemma mot Trångsund hade laget tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Järna Ishall slutade 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1) efter straffar. Det var första förlusten sedan den 5 december för Järna.

– En match där vi aldrig riktigt får upp farten. Försvaret och vår målvakt gör det bra, men vi är alldeles för trubbiga framåt. Ett straffavgörande där vi återigen har svårt att göra mål. Men 1 poäng är i alla fall 1 poäng, kommenterade Järnas lagledare Fredrik Thunberg.

Tumba nästa för Trångsund

Adam Ågfalck gjorde 1–0 till Trångsund efter 7.02 efter förarbete från Oscar Sandberg och Theodor Bergström.

Efter 4.52 i andra perioden nätade James Kumlin Anefjäll och kvitterade för Järna.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I straffläggningen var det Trångsund som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Oscar Sandberg för.

Järna har fyra vinster och en förlust och 18–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Trångsund har två vinster och tre förluster och 12–15 i målskillnad.

Det här betyder att Järna är kvar på andra plats och Trångsund stannar på åttonde plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, måndag 12 januari möter Järna Vallentuna borta i Vallentuna Ishall 19.40 medan Trångsund spelar borta mot Tumba 19.30.

Järna–Trångsund 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1)

U20 allettan östra, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (7.02) Adam Ågfalck (Oscar Sandberg, Theodor Bergström).

Andra perioden: 1–1 (24.52) James Kumlin Anefjäll.

Straffar: 1–2 (65.00) Oscar Sandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 4-1-0

Trångsund: 2-0-3

Nästa match:

Järna: Vallentuna Hockey, borta, 12 januari 19.40

Trångsund: IFK Tumba IK, borta, 12 januari 19.30