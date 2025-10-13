Trångsund avgjorde i straffläggningen borta mot Haninge Anchors

Trångsund vann med 4–3 efter straffar

Det blev en riktigt tajt match när Haninge Anchors tog emot Trångsund i U20 division 1 östra C herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Trångsund var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (3–0, 0–0, 0–3, 0–0, 0–1). Adam Carlsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Haninge Anchors stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Trångsund reducerade och kvitterade till 3–3 i tredje perioden. Trångsunds Adam Carlsson blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Det här var Trångsunds andra uddamålsseger.

Haninge Anchors har nu fyra poäng och Trångsund har fem poäng när båda lagen har spelat tre matcher.

Den 10 november möts lagen återigen, då i Stortorpshallen.

I nästa match möter Haninge Anchors Tumba hemma på lördag 18 oktober 16.00. Trångsund möter Järna lördag 1 november 16.30 borta.

Haninge Anchors–Trångsund 3–4 (3–0, 0–0, 0–3, 0–0, 0–1)

U20 division 1 östra C herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (0.51) Lucas Roos, 2–0 (15.46) Elias Sköldqvist (Marcus Strömberg), 3–0 (18.43) Lucas Roos (Victor Lundberg-Strid).

Tredje perioden: 3–1 (42.53) Robin Kokkonen (Elias Lammila), 3–2 (47.36) Robin Kokkonen, 3–3 (49.41) Kevin Keric.

Straffar: 3–4 (65.00) Adam Carlsson.

Nästa match:

Haninge Anchors: IFK Tumba IK, hemma, 18 oktober

Trångsund: Järna SK, borta, 1 november