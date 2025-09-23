Tranås vann mot Dalen – trots underläge

Tranås vann med 7–5 mot Dalen

Elliot Rehnqvist avgjorde för Tranås

Andra raka segern för Tranås

Inför sista perioden var Dalen i ledningen med 3–2 i Smedjehov. Men Tranås vände och vann. Till slut blev det 5–7 i matchen i U20 division 1 C syd herr.

Tranås tog därmed andra raka segern, efter 7–2 mot Mjölby i premiären.

Dalen–Tranås – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. I andra perioden var det Dalen som spelade bäst. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–2.

I tredje perioden var det Tranås som var starkast. Laget vann perioden med 2–5 och matchen med 7–5.

Isac Ek gjorde två mål för Tranås och spelade fram till två mål, Elias Bodin hade tre assists och Elliot Rehnqvist stod för tre poäng, varav två mål. Luka Nikolic gjorde två mål och totalt tre poäng för Dalen.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 oktober i Stiga Arena.

I nästa match, lördag 27 september, har Dalen Mighty Ravens borta i Stångebro Ishall 15.30, medan Tranås spelar hemma mot Västervik 14.00.

Dalen–Tranås 5–7 (0–0, 3–2, 2–5)

U20 division 1 C syd herr, Smedjehov

Andra perioden: 1–0 (20.44) Elliot Wilbertsson (Luka Nikolic), 1–1 (34.35) Elliot Rehnqvist (Isac Ek, Jack Björk), 2–1 (35.07) Luka Nikolic, 2–2 (36.21) Isac Ek, 3–2 (39.52) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Ville Larsson).

Tredje perioden: 3–3 (40.42) Vincent Sjöö-Laisio (Elias Bodin, Hugo Johansson), 3–4 (40.58) Isac Ek (Algot Carlsson, Elliot Rehnqvist), 4–4 (46.18) Elliot Wilbertsson, 4–5 (49.19) Melvin Svensson (Elias Bodin), 5–5 (53.57) Luka Nikolic (Jonathan Sagemar, Vidar Lindström), 5–6 (55.06) Elliot Rehnqvist (Isac Ek, Elias Bodin), 5–7 (59.39) Melvin Svensson (Hugo Johansson).

Nästa match:

Dalen: Linköpings Mighty Ravens, borta, 27 september

Tranås: Västerviks IK, hemma, 27 september