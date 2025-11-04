Tranås utklassade Guts/Valdemarsvik – vann med 16–2

Tranås vann med 16–2 mot Guts/Valdemarsvik

Tranås övertygade när laget vann på bortaplan mot Guts/Valdemarsvik i U20 division 1 C syd herr med hela 16–2 (9–1, 3–0, 4–1).

Tranås Liam Dufva var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Tranås hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.02 genom Daniel Chamoun och gick upp till 0–8. Guts/Valdemarsvik kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Tranås dock ryckt åt sig ledningen med 1–9. Även i andra perioden var det Tranås som dominerade och gick från 1–9 till 1–12 genom mål av Daniel Chamoun, Olle Gustafsson och Elliot Rehnqvist. Tranås vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 16–2.

För Tranås gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Guts/Valdemarsvik är på sjunde plats.

Lördag 8 november 14.00 möts lagen igen, i Tranås Åkeri Arena.

Guts/Valdemarsvik–Tranås 2–16 (1–9, 0–3, 1–4)

U20 division 1 C syd herr, Arena Grosvad

Första perioden: 0–1 (2.02) Daniel Chamoun, 0–2 (2.45) Malte Palm (Daniel Chamoun), 0–3 (6.24) Elliot Rehnqvist (Edvin Einarsson), 0–4 (6.59) Liam Dufva (Elliot Rehnqvist), 0–5 (10.03) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio), 0–6 (11.38) Liam Dufva (Melvin Svensson, Malte Hansson), 0–7 (13.01) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Elias Lindén), 0–8 (16.04) Liam Dufva (Melvin Svensson, Elliot Rehnqvist), 1–8 (16.44) John Pie (Miguel Palmqvist), 1–9 (17.11) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek).

Andra perioden: 1–10 (25.36) Daniel Chamoun, 1–11 (25.56) Olle Gustafsson (Daniel Chamoun, Elliot Rehnqvist), 1–12 (35.16) Elliot Rehnqvist (Melvin Svensson, Nohel Norberg).

Tredje perioden: 1–13 (42.04) Isac Ek (Elias Lindén, Vincent Sjöö-Laisio), 1–14 (42.42) Olle Gustafsson (Daniel Chamoun, Malte Palm), 1–15 (47.32) Liam Dufva (Elias Holmberg), 1–16 (51.58) Vincent Sjöö-Laisio (Sixten Jonsson, Isac Ek), 2–16 (55.47) Kasper Malmlöv (Nils Ekelund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 1-0-4

Tranås: 2-0-3

Nästa match:

Guts/Valdemarsvik: Tranås AIF, borta, 8 november

Tranås: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 8 november