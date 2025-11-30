Tranås tog hem segern mot Järfälla på hemmaplan

Tranås vann med 6–2 mot Järfälla

Tranås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Oscar Lilja avgjorde för Tranås

Tranås segrade på hemmaplan i Tranås Åkeri Arena mot Järfälla i hockeyettan södra. 6–2 (2–0, 4–2, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Segern var Tranås åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

I och med detta har Järfälla fyra förluster i rad.

Tranås–Järfälla – mål för mål

Tranås började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara nio sekunder slog Petter Eklöf till efter förarbete av Pontus Eklöf och Alexander Ternblad.

Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 3.11 slog Markus Ruuskanen till på pass av Pontus Eklöf och Alexander Ternblad.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Tredje perioden blev mållös och Tranås höll i sin 6–2-ledning och vann.

Tranås Pontus Eklöf stod för ett mål och två assists och Alexander Ternblad hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Tranås AIF med 5–2.

Tranås tar sig an Karlskrona i nästa match hemma fredag 5 december 19.00. Järfälla möter Kungälv hemma lördag 6 december 16.00.

Tranås–Järfälla 6–2 (2–0, 4–2, 0–0)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (0.09) Petter Eklöf (Pontus Eklöf, Alexander Ternblad), 2–0 (3.11) Markus Ruuskanen (Pontus Eklöf, Alexander Ternblad).

Andra perioden: 3–0 (22.04) Oscar Lilja (Oliver Nilsson, Karl Jonsson), 3–1 (26.18) Neo Wahlbom (Linus Nordin, Emil Hedström), 4–1 (29.18) Pontus Eklöf (Petter Eklöf, Alexander Ternblad), 5–1 (29.32) Kalvyn Watson (Markus Ruuskanen, Viktor Nilsson-Westlund), 6–1 (30.43) Gabriel Eklund (Johan Norberg, Karl Jonsson), 6–2 (35.25) Axel Frylén (Tom Nilsson, Henric Croneld).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-1-0

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Tranås: Karlskrona HK, hemma, 5 december

Järfälla: Kungälvs IK, hemma, 6 december