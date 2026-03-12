Likaläge i matchserien efter Tranås seger mot Visby/Roma

Tranås vann med 4–1 mot Visby/Roma

Tranås vann på hemmaplan med 4–1 (0–0, 3–0, 1–1) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Visby/Roma i hockeyettan södra, kvartsfinal. Matchen slutade 4–1 (0–0, 3–0, 1–1).

Första perioden blev mållös.

Tranås stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.26.

16.57 in i tredje perioden nätade Tranås Axl Johansson på nytt och ökade ledningen. Visby/Roma reducerade till 4–1 med 1.40 kvar att spela genom Daniel Carlqvist efter förarbete från Andreas Thelander. Fler mål än så blev det inte för Visby/Roma.

Andra perioden: 1–0 (22.22) Petter Eklöf (Lukas Isaksson), 2–0 (24.57) Axl Johansson (Kalvyn Watson, Lucas Frank), 3–0 (26.48) Kalvyn Watson (Lucas Frank, Axl Johansson).

Tredje perioden: 4–0 (56.57) Axl Johansson, 4–1 (58.20) Daniel Carlqvist (Andreas Thelander).

15 mars, 17.00, Visby/Roma–Tranås