Tranås J18:s fina svit fortsätter mot Gisla/Nittorp

Tranås J18-seger med 10–1 mot Gisla/Nittorp

Tranås J18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Olle Gustafsson avgjorde för Tranås J18

Gisla/Nittorp är lite av ett drömmotstånd för Tranås J18. På söndagen vann Tranås J18 på nytt – den här gången hemma i Tranås Åkeri Arena. Matchen i U18 division 1 syd B herr slutade hela 10–1 (4–0, 1–0, 5–1). Det var Tranås J18:s sjätte raka seger mot Gisla/Nittorp.

Segern var Tranås J18:s åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Tranås J18–Gisla/Nittorp – mål för mål

I första perioden var det Tranås J18 som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–0.

Efter 18.55 i andra perioden nätade Vincent Sjöö-Laisio på pass av Isac Ek och Gustav Roth och gjorde 5–0. Tranås J18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.44 genom Isac Ek och gick upp till 8–0 innan Gisla/Nittorp svarade.

Segern skrevs till slut till 10–1 för Tranås J18.

Isac Ek gjorde ett mål för Tranås J18 och tre målgivande passningar, Vincent Sjöö-Laisio stod för två mål och ett assist, Elias Lindén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Gustav Roth gjorde två mål och ett målgivande pass.

När lagen senast möttes vann Tranås AIF IF med 5–0.

Torsdag 20 november möter Tranås J18 Västervik borta 19.00 och Gisla/Nittorp möter Nässjö borta 19.15.

Tranås J18–Gisla/Nittorp 10–1 (4–0, 1–0, 5–1)

U18 division 1 syd B herr, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (2.58) Elias Lindén (Isac Ek), 2–0 (4.02) Olle Gustafsson (Axel Kernell, Ludvig Fransson), 3–0 (5.05) Gustav Roth (Elliott Svensson), 4–0 (18.22) Vincent Senewiratne (Rasmus Argus Lago, Elias Bodin).

Andra perioden: 5–0 (38.55) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Gustav Roth).

Tredje perioden: 6–0 (40.44) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio, Elias Lindén), 7–0 (45.37) Vincent Sjöö-Laisio (Alfred Godenäs, Isac Ek), 8–0 (48.54) Gustav Roth (Elias Lindén), 8–1 (54.18) Sixten Bjurbäck (Carl Hartvigsson), 9–1 (55.06) Alfred Godenäs (Elias Holmberg), 10–1 (55.20) Vincent Senewiratne (Tore Lejon, Ludvig Fransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 4-0-1

Gisla/Nittorp: 3-1-1

Nästa match:

Tranås J18: Västerviks IK, borta, 20 november

Gisla/Nittorp: Nässjö HC, borta, 20 november