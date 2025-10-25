Tranås besegrade Mjölby med 8–6

Tranås segrade – 8–6 mot Mjölby

Vincent Sjöö-Laisio tremålsskytt för Tranås

Hugo Johansson matchvinnare för Tranås

Tranås vann mötet i U20 division 1 C syd herr på bortaplan mot Mjölby, med 8–6 (1–1, 3–2, 4–3).

Tranås Vincent Sjöö-Laisio tremålsskytt

Första perioden var jämn. Tranås inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Daniel Chamoun efter 1.05, men Mjölby kvitterade genom Harry Hallin efter 14.03. Tranås var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–4.

Tranås startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 3–7-ledning. Men Mjölby svarade och gjorde 4–7.

Därefter var det dock Tranås som avgjorde. Laget gjorde 4–8 med fyra minuter kvar att spela genom Isac Ek på pass av Colin Granath och Vincent Sjöö-Laisio. Mjölby hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 6–8.

Isac Ek gjorde ett mål för Tranås och spelade dessutom fram till fyra mål, Vincent Sjöö-Laisio stod för fem poäng, varav tre mål, Hugo Johansson gjorde ett mål och två assist och Colin Granath hade tre assists. Philip Bågenklint gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Mjölby.

Mjölby har en vinst och fyra förluster och 33–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås har två vinster och tre förluster och 24–25 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Tranås AIF med 7–2.

I nästa match, tisdag 28 oktober möter Mjölby Mighty Ravens borta i Stångebro Ishall 19.00 medan Tranås spelar hemma mot Dalen 19.10.

Mjölby–Tranås 6–8 (1–1, 2–3, 3–4)

U20 division 1 C syd herr, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (1.05) Daniel Chamoun (Elliot Rehnqvist, Algot Carlsson), 1–1 (14.03) Harry Hallin (Otto Björk, Leo Andersson).

Andra perioden: 1–2 (31.26) Liam Dufva (Colin Granath), 2–2 (31.39) Philip Bågenklint (Theo Cannervik, Leo Andersson), 3–2 (33.28) Otto Björk (Philip Bågenklint, Herman Eriksson), 3–3 (33.59) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Elliott Svensson), 3–4 (38.32) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Hugo Johansson).

Tredje perioden: 3–5 (40.22) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Hugo Johansson), 3–6 (40.51) Daniel Chamoun (Elliot Rehnqvist, Colin Granath), 3–7 (46.28) Hugo Johansson (Vincent Sjöö-Laisio, Isac Ek), 4–7 (49.04) Isak Axelsson (Olle Appelqvist, Miliam Sjöö-Laisio), 4–8 (56.12) Isac Ek (Colin Granath, Vincent Sjöö-Laisio), 5–8 (57.32) Theo Cannervik (Herman Eriksson, Philip Bågenklint), 6–8 (58.10) Miliam Sjöö-Laisio (Olle Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 1-0-4

Tranås: 2-0-3

Nästa match:

Mjölby: Linköpings Mighty Ravens, borta, 28 oktober

Tranås: HC Dalen, hemma, 28 oktober