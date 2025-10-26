Tranås avgjorde i förlängningen mot Grums

Tranås vann med 4–3 efter förlängning

Tranås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tranås Viktor Nilsson-Westlund tvåmålsskytt

Matchen mellan hemmalaget Grums och gästande Tranås i hockeyettan södra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (2–0, 1–3, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Viktor Nilsson-Westlund som stod för det avgörande målet.

Segern var Tranås sjätte på de senaste sju matcherna.

Viktor Nilsson-Westlund med två mål för Tranås

Tranås tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Grums reducerade dock till 1–2 genom Erik Röhr tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 12.13 gjorde Tranås 1–3 genom Viktor Nilsson-Westlund och kom allt närmare segern.

Grums reducerade och kvitterade till 3–3 genom Joel Nyman och Alex Jaakkola. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. I förlängningen tog det 2.34 till Tranås avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Viktor Nilsson-Westlund, på pass av Pontus Eklöf.

Tranås Pontus Eklöf hade tre assists.

Det här var Grums andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tranås fjärde uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Grums på 20:e och sista plats och Tranås på fjärde plats. Tranås var på 15:e plats i tabellen för 24 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 9 januari i Tranås Arena.

Grums tar sig an Huddinge i nästa match borta söndag 2 november 16.00. Tranås möter Västervik hemma onsdag 29 oktober 19.00.

Grums–Tranås 3–4 (0–2, 3–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (1.24) Karl Jonsson (Pontus Eklöf, Petter Eklöf), 0–2 (12.32) Axl Johansson (Ludwig Svensson Träff, Johan Norberg).

Andra perioden: 1–2 (24.20) Erik Röhr (Johan Eriksson, Sebastian Lövgren), 1–3 (32.13) Viktor Nilsson-Westlund (Pontus Eklöf, Petter Eklöf), 2–3 (33.05) Joel Nyman, 3–3 (35.15) Alex Jaakkola (Linus Sköldstrand, Eric Granrud).

Förlängning: 3–4 (62.34) Viktor Nilsson-Westlund (Pontus Eklöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-1-3

Tranås: 4-0-1

Nästa match:

Grums: Huddinge IK, borta, 2 november

Tranås: Västerviks IK, hemma, 29 oktober