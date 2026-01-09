Torontos starka svit mot Philadelphia fortsätter

Toronto segrade – 2–1 efter förlängning

Torontos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Easton Cowan avgjorde för Toronto

Philadelphia är lite av ett drömmotstånd för Toronto. På fredagen vann Toronto på nytt – den här gången borta i Xfinity Mobile Arena. Matchen i NHL slutade 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var Torontos femte raka seger mot Philadelphia.

Easton Cowan stod för Torontos avgörande mål 2.48 in i förlängningen.

Segern var Torontos fjärde på de senaste fem matcherna.

Vancouver nästa för Toronto

Första perioden blev mållös.

0.55 in i andra perioden spräckte Philadelphia nollan genom Travis Konecny efter pass från Christian Dvorak och Rasmus Ristolainen.

14.04 in i tredje perioden satte Scott Laughton pucken och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Toronto blev Easton Cowan som 2.48 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Säsongens första möte lagen emellan vann Toronto med 5–2.

I nästa match möter Philadelphia Tampa Bay hemma och Toronto möter Vancouver hemma. Båda matcherna spelas söndag 11 januari 01.00.

Philadelphia–Toronto 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Andra perioden: 1–0 (20.55) Travis Konecny (Christian Dvorak, Rasmus Ristolainen).

Tredje perioden: 1–1 (54.04) Scott Laughton.

Förlängning: 1–2 (62.48) Easton Cowan (John Tavares).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-1-1

Toronto: 4-1-0

Nästa match:

Philadelphia: Tampa Bay Lightning, hemma, 11 januari 01.00

Toronto: Vancouver Canucks, hemma, 11 januari 01.00