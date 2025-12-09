Torontos fina svit mot Tampa Bay fortsätter

Toronto vann med 2–0 mot Tampa Bay

Torontos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Morgan Rielly matchvinnare för Toronto

Fyra raka segrar hade Toronto mot just Tampa Bay i NHL inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade Toronto på nytt – den här gången med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) hemma i Scotiabank Arena.

Segern var Torontos fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Tampa Bay fyra förluster i rad.

Toronto–Tampa Bay – mål för mål

Morgan Rielly gav Toronto ledningen efter 16.26 efter pass från Easton Cowan och John Tavares.

Andra perioden blev mållös.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med en sekund kvar att spela genom Auston Matthews. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

I nästa omgång har Toronto San Jose hemma i Scotiabank Arena, fredag 12 december 01.00. Tampa Bay spelar borta mot Montreal onsdag 10 december 01.00.

Toronto–Tampa Bay 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (16.26) Morgan Rielly (Easton Cowan, John Tavares).

Tredje perioden: 2–0 (59.59) Auston Matthews.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 4-1-0

Tampa Bay: 1-0-4

Nästa match:

Toronto: San Jose Sharks, hemma, 12 december

Tampa Bay: Montreal Canadiens, borta, 10 december