Torontos fina svit mot Tampa Bay fortsätter
- Toronto vann med 2–0 mot Tampa Bay
- Torontos fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Morgan Rielly matchvinnare för Toronto
Fyra raka segrar hade Toronto mot just Tampa Bay i NHL inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade Toronto på nytt – den här gången med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) hemma i Scotiabank Arena.
Segern var Torontos fjärde på de senaste fem matcherna.
I och med detta har Tampa Bay fyra förluster i rad.
Toronto–Tampa Bay – mål för mål
Morgan Rielly gav Toronto ledningen efter 16.26 efter pass från Easton Cowan och John Tavares.
Andra perioden blev mållös.
Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med en sekund kvar att spela genom Auston Matthews. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
I nästa omgång har Toronto San Jose hemma i Scotiabank Arena, fredag 12 december 01.00. Tampa Bay spelar borta mot Montreal onsdag 10 december 01.00.
Toronto–Tampa Bay 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)
NHL, Scotiabank Arena
Första perioden: 1–0 (16.26) Morgan Rielly (Easton Cowan, John Tavares).
Tredje perioden: 2–0 (59.59) Auston Matthews.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Toronto: 4-1-0
Tampa Bay: 1-0-4
Nästa match:
Toronto: San Jose Sharks, hemma, 12 december
Tampa Bay: Montreal Canadiens, borta, 10 december
