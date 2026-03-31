Torontos fina svit mot Anaheim Ducks fortsätter

Toronto segrade – 5–4 efter förlängning

Morgan Rielly gjorde två mål för Toronto

Andra raka förlusten för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks är lite av ett drömmotstånd för Toronto. På tisdagen vann Toronto på nytt – den här gången borta i Honda Center. Matchen i NHL slutade 5–4 (1–2, 0–1, 3–1, 1–0) efter förlängning. Det var Torontos sjunde raka seger mot Anaheim Ducks.

Segermålet för Toronto stod Morgan Rielly för 4.53 in i förlängningen.

Torontos Morgan Rielly tvåmålsskytt

Anaheim Ducks startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Leo Carlsson och Cutter Gauthier innan Toronto svarade och gjorde 2–1 genom John Tavares.

Efter 11.33 i andra perioden slog John Carlson till framspelad av Jackson LaCombe och Beckett Sennecke och gjorde 3–1.

Toronto vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4 i tredje perioden. Riellys 3–4-mål kom med knappt fyra minuter kvar av matchen.

Anaheim Ducks kvitterade till 4–4 genom Leo Carlsson assisterad av Jacob Trouba och Jackson LaCombe i tredje perioden. Målet kom med 1.40 kvar att spela.

William Nylander gjorde ett mål för Toronto och spelade dessutom fram till tre mål.

När lagen möttes senast vann Toronto med 6–4.

Nästa motstånd för Anaheim Ducks är San Jose. Lagen möts torsdag 2 april 03.00 i SAP Center at San Jose. Toronto tar sig an San Jose borta fredag 3 april 04.00.

Anaheim Ducks–Toronto 4–5 (2–1, 1–0, 1–3, 0–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (6.43) Leo Carlsson (Troy Terry, Olen Zellweger), 2–0 (9.46) Cutter Gauthier (Mikael Granlund, Chris Kreider), 2–1 (14.18) John Tavares (William Nylander, Oliver Ekman Larsson).

Andra perioden: 3–1 (31.33) John Carlson (Jackson LaCombe, Beckett Sennecke).

Tredje perioden: 3–2 (46.55) Matthew Knies (William Nylander, Oliver Ekman Larsson), 3–3 (50.10) William Nylander (Easton Cowan), 3–4 (57.00) Morgan Rielly (William Nylander, John Tavares), 4–4 (58.20) Leo Carlsson (Jacob Trouba, Jackson LaCombe).

Förlängning: 4–5 (64.53) Morgan Rielly.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-1-1

Toronto: 3-0-2

