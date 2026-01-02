Toronto vann – efter hattrick av Auston Matthews

Toronto vann med 6–5 mot Winnipeg

Torontos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Auston Matthews tremålsskytt för Toronto

Auston Matthews gjorde tre mål när Toronto segrade hemma mot Winnipeg i NHL. Till slut blev det 6–5 (0–2, 3–2, 3–1).

Segern var Torontos fjärde på de senaste fem matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Resultatet innebär att Winnipeg nu har åtta förluster i rad.

Torontos Auston Matthews tremålsskytt

Winnipeg tog ledningen efter 14.09 genom Gabriel Vilardi efter förarbete från Mark Scheifele och Kyle Connor.

Laget gjorde också 0–2 efter 17.38 när Dylan Demelo hittade rätt efter pass från Adam Lowry och Morgan Barron.

I andra perioden var det i stället Toronto som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Toronto kvitterade också till 4–4 genom Matias Maccelli i tredje perioden.

Winnipeg gjorde 4–5 genom Mark Scheifele som gjorde sitt andra mål efter 8.50 i tredje perioden.

Auston Matthews och Troy Stecher såg till att Toronto vände till ledning med 6–5.

Torontos Auston Matthews stod för tre mål och ett assist. Mark Scheifele gjorde två mål och spelade fram till ett mål för Winnipeg.

Den 18 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Canada Life Centre.

På söndag 4 januari 01.00 spelar Toronto borta mot NY Islanders och Winnipeg borta mot Ottawa.

Toronto–Winnipeg 6–5 (0–2, 3–2, 3–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (14.09) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Kyle Connor), 0–2 (17.38) Dylan Demelo (Adam Lowry, Morgan Barron).

Andra perioden: 1–2 (21.34) Auston Matthews (Max Domi, Oliver Ekman-Larsson), 1–3 (22.11) Alex Iafallo (Jonathan Toews, Cole Perfetti), 1–4 (25.24) Mark Scheifele (Gabriel Vilardi, Neal Pionk), 2–4 (31.04) Oliver Ekman-Larsson (Scott Laughton), 3–4 (39.57) Auston Matthews (Morgan Rielly, Matias Maccelli).

Tredje perioden: 4–4 (46.30) Matias Maccelli (Matthew Knies, John Tavares), 4–5 (48.50) Mark Scheifele (Josh Morrissey, Gustav Nyquist), 5–5 (53.13) Troy Stecher (Bobby Mcmann, Auston Matthews), 6–5 (55.38) Auston Matthews.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 4-1-0

Winnipeg: 0-2-3

Nästa match:

Toronto: New York Islanders, borta, 4 januari 01.00

Winnipeg: Ottawa Senators, borta, 4 januari 01.00