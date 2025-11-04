Toronto vände underläge till seger

Toronto vann med 4–3 mot Pittsburgh

Torontos fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Nylander med två mål för Toronto

Toronto hade problem och låg under med 0–2 efter två perioder i matchen i NHL mot Pittsburgh i Scotiabank Arena. Men laget vände underläge till seger, till slut blev det 4–3 (0–2, 0–1, 4–0) för hemmalaget Toronto.

Bobby Mcmann bakom Torontos seger

Pittsburgh tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter. Efter 11.46 i andra perioden nätade Ben Kindel återigen på pass av Jevgenij Malkin och Bryan Rust och gjorde 0–3. Toronto gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–3 till ledning med 4–3. Torontos mål gjordes av William Nylander 2, Bobby Mcmann och Auston Matthews. Mcmanns 4–3-mål kom med drygt sex minuter kvar av matchen.

Torontos William Nylander stod för två mål och ett assist.

Det här var Torontos fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Pittsburghs fjärde uddamålsförlust.

I nästa omgång har Toronto Utah Mammoth hemma i Scotiabank Arena, torsdag 6 november 01.00. Pittsburgh spelar hemma mot Washington fredag 7 november 01.30.

Toronto–Pittsburgh 4–3 (0–2, 0–1, 4–0)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (13.06) Erik Karlsson (Sidney Crosby, Philip Tomasino), 0–2 (17.59) Ben Kindel (Ryan Shea, Ville Koivunen).

Andra perioden: 0–3 (31.46) Ben Kindel (Jevgenij Malkin, Bryan Rust).

Tredje perioden: 1–3 (43.25) Auston Matthews (Jake Mccabe, William Nylander), 2–3 (44.47) William Nylander, 3–3 (46.55) William Nylander, 4–3 (53.43) Bobby Mcmann (Nicholas Robertson, Morgan Rielly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 4-0-1

Pittsburgh: 2-1-2

Nästa match:

Toronto: Utah Mammoth, hemma, 6 november

Pittsburgh: Washington Capitals, hemma, 7 november