Toronto tog ny seger mot favoritmotståndet

Toronto vann med 6–3 mot Pittsburgh

William Nylander gjorde två mål för Toronto

Max Domi matchvinnare för Toronto

Toronto fortsätter att ha det lätt mot Pittsburgh i NHL. På tisdagen vann Toronto på nytt – den här gången med 6–3 (2–1, 1–1, 3–1) hemma i Scotiabank Arena. Det var Torontos fjärde raka seger mot Pittsburgh.

Toronto tog ledningen i första perioden genom William Nylander.

Pittsburgh gjorde 1–1 genom Bryan Rust efter 9.51.

Efter 13.34 i matchen gjorde Toronto 2–1 genom Matias Maccelli.

Efter 7.38 i andra perioden nätade Steven Lorentz och gjorde 3–1.

Pittsburghs Rutger Mcgroarty gjorde 3–2 efter 11.43.

Pittsburgh kvitterade också till 3–3 genom Anthony Mantha i början av tredje perioden i tredje perioden.

Toronto stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 6–3 på bara 7.01. Toronto tog därmed en klar seger.

William Nylander gjorde två mål för Toronto och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Toronto ligger kvar på åttonde och sista plats i Atlantic division och Pittsburgh på sjunde plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Toronto Maple Leafs vunnit.

Toronto tar sig an Ottawa i nästa match hemma söndag 28 december 01.00. Pittsburgh möter Chicago borta måndag 29 december 01.00.

Toronto–Pittsburgh 6–3 (2–1, 1–1, 3–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (9.07) William Nylander, 1–1 (9.51) Bryan Rust (Sidney Crosby, Kris Letang), 2–1 (13.34) Matias Maccelli (William Nylander, Philippe Myers).

Andra perioden: 3–1 (27.38) Steven Lorentz, 3–2 (31.43) Rutger Mcgroarty.

Tredje perioden: 3–3 (41.00) Anthony Mantha (Parker Wotherspoon, Justin Brazeau), 4–3 (51.35) Max Domi (Oliver Ekman-Larsson, William Nylander), 5–3 (57.57) Bobby Mcmann (Max Domi), 6–3 (58.36) William Nylander (John Tavares, Matthew Knies).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-0-3

Pittsburgh: 1-0-4

Nästa match:

Toronto: Ottawa Senators, hemma, 28 december 01.00

Pittsburgh: Chicago Blackhawks, borta, 29 december 01.00