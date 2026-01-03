Tjeckien vann – slog ut Schweiz

Seger för Tjeckien med 6–2 mot Schweiz

Adam Jiricek matchvinnare för Tjeckien

Fem raka mål för Tjeckien

Det blev seger för Tjeckien på hemmaplan med 6–2 (0–1, 4–1, 2–0) mot Schweiz i JVM Kvartsfinal herr. Laget är nu klart för semifinal.

Det var Tjeckiens sjätte raka seger mot Schweiz.

Tjeckien–Schweiz – mål för mål

Schweiz började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.47 slog Leon Muggli till med assist av Daniil Ustinkov och Mike Aeschlimann.

Tjeckien förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

10.25 in i tredje perioden slog Jiri Klima till framspelad av Matej Kubiesa och Jakub Fibigr och ökade ledningen.

Efter 17.37 slog Jakub Fibigr till på pass av Vojtech Cihar och ökade ledningen för Tjeckien. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Tjeckiens Jiri Klima stod för ett mål och två assists.

Tjeckien–Schweiz 6–2 (0–1, 4–1, 2–0)

JVM Kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (3.47) Leon Muggli (Daniil Ustinkov, Mike Aeschlimann).

Andra perioden: 1–1 (20.54) Tomas Galvas (Petr Sikora, Vaclav Nestrasil), 1–2 (26.43) Jamiro Reber (Jonah Neuenschwander, Lars Steiner), 2–2 (30.28) Samuel Drancak (Matej Kubiesa, Jiri Klima), 3–2 (31.12) Adam Jiricek (Adam Benak, Tomas Poletin), 4–2 (35.32) Petr Sikora (Vojtech Cihar, Jiri Klima).

Tredje perioden: 5–2 (50.25) Jiri Klima (Matej Kubiesa, Jakub Fibigr), 6–2 (57.37) Jakub Fibigr (Vojtech Cihar).