Tjeckien segrade mot Lettland

Tjeckien vann med 4–2 mot Lettland

Max Psenicka avgjorde för Tjeckien

Tredje raka segern för Tjeckien

Tjeckien vann med 4–2 (2–1, 1–0, 1–1) på hemmaplan mot Lettland i JVM Grupp B herr.

Tjeckien–Lettland – mål för mål

Lettland tog ledningen i första perioden genom Kristers Ansons.

Adam Jiricek och Tomas Poletin låg sen bakom vändningen till 2–1 för Tjeckien.

Efter 5.31 i andra perioden nätade Max Psenicka på pass av Maxmilian Curran och Matyas Man och gjorde 3–1.

6.39 in i tredje perioden slog Markuss Sieradzkis till framspelad av Bruno Osmanis och Olivers Murnieks och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Lettland.

Vaclav Nestrasil stod för målet när Tjeckien punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.17 kvar att spela efter pass från Vojtech Cihar. Nestrasil fullbordade därmed Tjeckiens vändning.

JVM Grupp B herr är nu färdigspelad. Tjeckien slutar på andra plats och Lettland på fjärde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Tjeckien–Lettland 4–2 (2–1, 1–0, 1–1)

JVM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (6.00) Kristers Ansons (Bruno Osmanis, Alberts Smits), 1–1 (10.04) Tomas Poletin (Tomas Galvas, Maxmilian Curran), 2–1 (11.19) Adam Jiricek (Vaclav Nestrasil, Adam Benak).

Andra perioden: 3–1 (25.31) Max Psenicka (Maxmilian Curran, Matyas Man).

Tredje perioden: 3–2 (46.39) Markuss Sieradzkis (Bruno Osmanis, Olivers Murnieks), 4–2 (58.43) Vaclav Nestrasil (Vojtech Cihar).