Tingsryds segerrad fortsätter efter 4–2 mot Halmstad
- Tingsryd vann med 4–2 mot Halmstad
- Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna
- Vincent Sandberg tvåmålsskytt för Tingsryd
Segertåget fortsätter för Tingsryd. Mot Halmstad på bortaplan i Halmstad Arena på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (2–1, 1–1, 1–0) och har nu nio segrar i rad i hockeyettan södra.
Isak Hellerstedt gjorde matchvinnande målet
Tingsryd tog ledningen i första perioden genom Vincent Sandberg.
Halmstad kvitterade till 1–1 genom Viktor Bernhardtz med 4.02 kvar att spela.
Tingsryd tog ledningen på nytt genom Joachim Nermark efter 18.02 i matchen.
Efter 16.21 i andra perioden slog Isak Hellerstedt till och gjorde 1–3. Halmstads Oscar Johnsson gjorde 2–3 efter 17.55 framspelad av Tim Bothén och Victor Gagic.
Tingsryd punkterade matchen med ett 2–4-mål med 51 sekunder kvar att spela återigen genom Vincent Sandberg. Det fastställde slutresultatet till 2–4.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Halmstad på sjunde plats och Tingsryd i serieledning.
Lagens första möte för säsongen vann Halmstad med 4–1.
Söndag 22 februari 16.00 spelar Halmstad hemma mot Borås. Tingsryd möter Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen fredag 20 februari 19.00.
Halmstad–Tingsryd 2–4 (1–2, 1–1, 0–1)
Hockeyettan södra, Halmstad Arena
Första perioden: 0–1 (6.52) Vincent Sandberg (Adam Persson, Hannes Johansson), 1–1 (15.58) Viktor Bernhardtz, 1–2 (18.02) Joachim Nermark (Valdemar Vesterlund, Isac Nielsen).
Andra perioden: 1–3 (36.21) Isak Hellerstedt, 2–3 (37.55) Oscar Johnsson (Tim Bothén, Victor Gagic).
Tredje perioden: 2–4 (59.09) Vincent Sandberg.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Halmstad: 1-2-2
Tingsryd: 5-0-0
Nästa match:
Halmstad: Borås HC, hemma, 22 februari 16.00
Tingsryd: HC Vita Hästen, borta, 20 februari 19.00
