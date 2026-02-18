Tingsryds segerrad fortsätter efter 4–2 mot Halmstad

Tingsryd vann med 4–2 mot Halmstad

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Vincent Sandberg tvåmålsskytt för Tingsryd

Segertåget fortsätter för Tingsryd. Mot Halmstad på bortaplan i Halmstad Arena på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (2–1, 1–1, 1–0) och har nu nio segrar i rad i hockeyettan södra.

Isak Hellerstedt gjorde matchvinnande målet

Tingsryd tog ledningen i första perioden genom Vincent Sandberg.

Halmstad kvitterade till 1–1 genom Viktor Bernhardtz med 4.02 kvar att spela.

Tingsryd tog ledningen på nytt genom Joachim Nermark efter 18.02 i matchen.

Efter 16.21 i andra perioden slog Isak Hellerstedt till och gjorde 1–3. Halmstads Oscar Johnsson gjorde 2–3 efter 17.55 framspelad av Tim Bothén och Victor Gagic.

Tingsryd punkterade matchen med ett 2–4-mål med 51 sekunder kvar att spela återigen genom Vincent Sandberg. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Halmstad på sjunde plats och Tingsryd i serieledning.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstad med 4–1.

Söndag 22 februari 16.00 spelar Halmstad hemma mot Borås. Tingsryd möter Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen fredag 20 februari 19.00.

Halmstad–Tingsryd 2–4 (1–2, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (6.52) Vincent Sandberg (Adam Persson, Hannes Johansson), 1–1 (15.58) Viktor Bernhardtz, 1–2 (18.02) Joachim Nermark (Valdemar Vesterlund, Isac Nielsen).

Andra perioden: 1–3 (36.21) Isak Hellerstedt, 2–3 (37.55) Oscar Johnsson (Tim Bothén, Victor Gagic).

Tredje perioden: 2–4 (59.09) Vincent Sandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 1-2-2

Tingsryd: 5-0-0

Nästa match:

Halmstad: Borås HC, hemma, 22 februari 16.00

Tingsryd: HC Vita Hästen, borta, 20 februari 19.00