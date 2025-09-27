Tingsryds AIF J20 låg under med 1–5 – vände och vann

Tingsryds AIF J20-seger med 9–7 mot Lenhovda

Harry Karlsson avgjorde för Tingsryds AIF J20

Andra raka segern för Tingsryds AIF J20

Lenhovda gick mot seger, men tappade allt vid ledningen 5–1 på hemmaplan. Tingsryds AIF J20 vände och vann matchen i U20 division 1 D syd herr med 9–7 (1–4, 3–2, 5–1).

Lenhovda–Tingsryds AIF J20 – mål för mål

Lenhovda tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.13 genom Oliver Jarl, och gick upp till 3–0. Tingsryds AIF J20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lenhovda dock ryckt åt sig ledningen med 4–1. Tingsryds AIF J20 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 6–4.

Tingsryds AIF J20 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.48 genom Nils Carlén, och gick upp till 6–6 innan Lenhovda svarade.

Till slut blev det 7–9 till Tingsryds AIF J20.

Lenhovdas Oliver Jarl stod för fyra mål och ett assist. Lukas Mejrud gjorde två mål och spelade fram till två mål, Isac Johansson gjorde ett mål och tre assist och Nils Carlén gjorde två mål och spelade fram till ett mål för Tingsryds AIF J20.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 november i Dackehallen.

Tisdag 30 september möter Lenhovda Boro/Vetlanda borta 19.20 och Tingsryds AIF J20 möter Rydaholm borta 19.10.

Lenhovda–Tingsryds AIF J20 7–9 (4–1, 2–3, 1–5)

U20 division 1 D syd herr, Elitfönster Arena

Första perioden: 1–0 (4.13) Oliver Jarl (Theo Brynielsson), 2–0 (6.08) Oliver Jarl, 3–0 (14.29) André Gillsjö (Oliver Jarl, Axel Klaésson), 3–1 (16.37) Lukas Mejrud, 4–1 (19.41) Oliver Jarl (Arvid Linnebjörke).

Andra perioden: 5–1 (24.49) Pim Peters (Hugo Förster, Axel Klaésson), 5–2 (31.17) Lukas Mejrud (Nils Carlén), 5–3 (32.47) Melvin Nilsson, 6–3 (38.38) Oliver Jarl, 6–4 (39.45) Edvin Degler (Lukas Mejrud).

Tredje perioden: 6–5 (45.48) Nils Carlén (Isac Johansson, Harry Karlsson), 6–6 (46.17) Oscar Petterson (Isac Johansson, Edvin Degler), 7–6 (48.03) Alvin Lönngren, 7–7 (48.37) Isac Johansson (Gabriel Gustavsson), 7–8 (48.51) Harry Karlsson (Isac Johansson, Lukas Mejrud), 7–9 (59.55) Nils Carlén.

Nästa match:

Lenhovda: Boro Vetlanda HC, borta, 30 september

Tingsryds AIF J20: Rydaholms SK, borta, 30 september