Tingsryds AIF J20 fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Tingsryds AIF J20 vann med 5–4 mot Gislaved

Kiet Pothaven avgjorde för Tingsryds AIF J20

Tredje raka segern för Tingsryds AIF J20

Efter en tuff period har Tingsryds AIF J20 nu fått igång spelet. På lördagen mötte laget Gislaved i Dackehallen i U20 division 1 D syd herr och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Gislaved blev 5–4 (2–0, 2–1, 1–3).

Tingsryds AIF J20–Gislaved – mål för mål

Tingsryds AIF J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Tingsryds AIF J20 gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Edvin Degler och Kiet Pothaven.

Gislaved reducerade dock till 4–1 genom Sanny Hoffrén efter 13.39 av perioden. Gislaved gjorde 4–2 genom Sigge Bjelke tidigt i tredje perioden av matchen.

Efter 7.09 ökade Tingsryds AIF J20 på till 5–2 återigen genom Kiet Pothaven.

Christoffer Torell och Sanny Hoffrén reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Gislaved.

Sigge Bjelke gjorde ett mål för Gislaved och två assist och Sanny Hoffrén stod för tre poäng, varav två mål. Edvin Degler gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Tingsryds AIF J20.

Det här var Tingsryds AIF J20:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Tingsryds AIF J20 ligger på femte plats medan Gislaved har sjätteplatsen.

När lagen möttes senast vann Gislaveds SK med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 11 november. Då möter Tingsryds AIF J20 Värnamo i Axelent Arena 19.40. Gislaved tar sig an Boro/Vetlanda hemma 19.15.

Tingsryds AIF J20–Gislaved 5–4 (2–0, 2–1, 1–3)

U20 division 1 D syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (16.42) Axel Mauldin, 2–0 (18.40) Edvin Degler (Elias Nilsson, Lukas Mejrud).

Andra perioden: 3–0 (26.14) Edvin Degler (Isac Johansson, Elias Nilsson), 4–0 (32.12) Kiet Pothaven (Eddie Paulsson), 4–1 (33.39) Sanny Hoffrén (Sigge Bjelke, Christoffer Torell).

Tredje perioden: 4–2 (40.41) Sigge Bjelke (Wilmer Bjelke, Kevin Olsson), 5–2 (47.09) Kiet Pothaven (Edvin Degler), 5–3 (49.14) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Sanny Hoffrén), 5–4 (52.41) Sanny Hoffrén (Kevin Olsson, Amaury Sarzier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 3-0-2

Gislaved: 2-0-3

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Värnamo GIK, borta, 11 november

Gislaved: Boro Vetlanda HC, hemma, 11 november