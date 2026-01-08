Tingsryd vann – Ville Clarberg matchvinnare

Tingsryd segrade – 3–1 mot Borås

Tingsryd besegrade Borås på hemmaplan i torsdagens match i U18 regional syd vår. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Borås tränare Johannes Hjelm tyckte så här om matchen:

– Svår bortamatch att åka till Tingsryd. Utifrån det vi pratat om försöker vi jobba på de detaljer i spelet på den offensiva halvan av banan. Ingen fart med puck, för många förlorade närkamper och osorterat spel framför eget mål gör att vi inte ger oss själva chansen att vinna. Nya tag på söndag och då på hemmaplan.

Ville Clarberg med två mål för Tingsryd

Ville Clarberg gav Tingsryd ledningen efter 12.25 efter pass från Carl Rasmusson och Hugo Walden.

Efter 2.26 i andra perioden nätade Sixten Panke på pass av Jakob Krantz och Theus Thomasson och gjorde 2–0.

4.44 in i tredje perioden satte Philip Nordquist pucken framspelad av Albin Carlsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Borås. 12.50 in i perioden fick Ville Clarberg utdelning återigen framspelad av Valter Reuterdahl och Axel Mauldin och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Tingsryd nu ligger på fjärde plats i tabellen och Borås är på tredje plats.

Den 12 februari möts lagen återigen, då i Borås Ishall.

I nästa match, söndag 11 januari möter Tingsryd Karlskrona borta i NKT Arena 15.00 medan Borås spelar hemma mot Oskarshamn 14.00.

Tingsryd–Borås 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (12.25) Ville Clarberg (Carl Rasmusson, Hugo Walden).

Andra perioden: 2–0 (22.26) Sixten Panke (Jakob Krantz, Theus Thomasson).

Tredje perioden: 2–1 (44.44) Philip Nordquist (Albin Carlsson), 3–1 (52.50) Ville Clarberg (Valter Reuterdahl, Axel Mauldin).

Nästa match:

Tingsryd: Karlskrona HK, borta, 11 januari 15.00

Borås: IK Oskarshamn, hemma, 11 januari 14.00