Tingsryd vann första matchen mot Hanviken

Seger för Tingsryd med 1–0 mot Hanviken

Amadeus Liljegren-Rungegård avgjorde för Tingsryd

Tingsryd höll nollan

Tingsryd har skapat sig ett överläge mot Hanviken i hockeyettan södra, kvartsfinal, efter vinst på hemmaplan med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0) i första matchen.

Amadeus Liljegren-Rungegård stod för Tingsryds avgörande mål 3.17 in i andra perioden.

Tingsryd–Hanviken – mål för mål

Lagen möts igen på torsdag 19.00.

Tingsryd–Hanviken 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Andra perioden: 1–0 (23.17) Amadeus Liljegren-Rungegård (Gustav Berglund, Isak Hellerstedt).

Ställning i serien: Tingsryd–Hanviken 1–0

Nästa match:

12 mars, 19.00, Tingsryd–Hanviken