Tingsryd vann första matchen mot Hanviken
- Seger för Tingsryd med 1–0 mot Hanviken
- Amadeus Liljegren-Rungegård avgjorde för Tingsryd
- Tingsryd höll nollan
Tingsryd har skapat sig ett överläge mot Hanviken i hockeyettan södra, kvartsfinal, efter vinst på hemmaplan med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0) i första matchen.
Amadeus Liljegren-Rungegård stod för Tingsryds avgörande mål 3.17 in i andra perioden.
Tingsryd–Hanviken – mål för mål
Lagen möts igen på torsdag 19.00.
Tingsryd–Hanviken 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
Hockeyettan södra, kvartsfinal
Andra perioden: 1–0 (23.17) Amadeus Liljegren-Rungegård (Gustav Berglund, Isak Hellerstedt).
Ställning i serien: Tingsryd–Hanviken 1–0
Nästa match:
12 mars, 19.00, Tingsryd–Hanviken
