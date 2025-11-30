Tingsryd tog ny seger mot favoritmotståndet

Tingsryd segrade – 4–3 mot Oskarshamn

Eddie Paulsson matchvinnare för Tingsryd

Tredje segern för Tingsryd

Tingsryd fortsätter att ha det lätt mot Oskarshamn i U18 regional syd fortsättning herr. På söndagen vann Tingsryd på nytt – den här gången med 4–3 (3–0, 1–2, 0–1) borta i Be-Ge Hockey Center. Det var Tingsryds sjunde raka seger mot Oskarshamn.

Tingsryd hade före söndagens bortamatch fyra förluster i rad.

Oskarshamn–Tingsryd – mål för mål

Tingsryd stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.06 i mitten av perioden.

Oskarshamn reducerade dock till 1–3 genom Anton Jenssen efter 6.46 av perioden.

Efter 11.11 i andra perioden ökade Tingsryd på till 1–4 genom Eddie Paulsson.

Oskarshamn gjorde 2–4 genom Richárd Orgoványi efter 14.59 av perioden.

Efter 2.46 i tredje perioden reducerade Oskarshamn på nytt genom Casper Bjering Dahlén framspelad av Noah Lundh. 3–4-målet blev matchens sista.

Det här var Oskarshamns fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tingsryds andra uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Tingsryd nu ligger på fjärde plats i tabellen. Oskarshamn är på sjätte och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tingsryds AIF vunnit.

Oskarshamn tar sig an Troja-Ljungby U18 i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. Tingsryd möter samma dag 19.15 Olofström hemma.

Oskarshamn–Tingsryd 3–4 (0–3, 2–1, 1–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (10.27) Fabian Nilsson (Alexis Storck), 0–2 (15.33) Axel Mauldin (Ville Clarberg, Theus Thomasson), 0–3 (19.33) Rasmus Nyman (Jakob Krantz).

Andra perioden: 1–3 (26.46) Anton Jenssen (Hugo Andersson), 1–4 (31.11) Eddie Paulsson (Fabian Nilsson), 2–4 (34.59) Richárd Orgoványi (Noah Lundh, Casper Bjering Dahlén).

Tredje perioden: 3–4 (42.46) Casper Bjering Dahlén (Noah Lundh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 1-0-4

Tingsryd: 1-0-4

Nästa match:

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, borta, 4 december

Tingsryd: Olofströms IK, hemma, 4 december