Tingsryd till semifinal – avgjorde serien mot Hanviken

Tingsryd segrade – 5–2 mot Hanviken

Adam Bäckstrand tremålsskytt för Tingsryd

Efter seger borta med 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) har Tingsryd nu avgjort matchserien mot Hanviken i hockeyettan södra, kvartsfinal. Tingsryd vann serien med 3-1.

Albin Pedersen gav Hanviken ledningen efter elva minuter efter förarbete från Erik Palm och Henrik Hallberg.

Tingsryd gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

Tingsryd gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Isak Hellerstedt och Adam Persson och punkterade matchen.

Tim Kämpeberg reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Hanviken. Tingsryd tog därmed en stabil seger.

Hanviken–Tingsryd 2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 1–0 (11.12) Albin Pedersen (Erik Palm, Henrik Hallberg).

Andra perioden: 1–1 (21.05) Adam Bäckstrand (Joachim Nermark, Gustav Berglund), 1–2 (35.34) Adam Bäckstrand, 1–3 (39.12) Adam Bäckstrand (Vincent Sandberg, Theo Angesved).

Tredje perioden: 1–4 (41.43) Isak Hellerstedt (Tim Dackell, Eric Nordmark), 1–5 (46.11) Adam Persson (William Fransson, Hannes Johansson), 2–5 (49.13) Tim Kämpeberg (Adam Falk, Alex Ek).

Ställning i serien: Hanviken–Tingsryd 1–3