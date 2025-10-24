Tingsryd segrare borta mot Västervik

Seger för Tingsryd med 3–1 mot Västervik

Tingsryds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hannes Johansson matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd vann mötet i hockeyettan södra på bortaplan mot Västervik, med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).

Segern var Tingsryds fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Västervik–Tingsryd – mål för mål

Theo Angesved gjorde 1–0 till gästande Tingsryd efter sex minuters spel på pass av Amadeus Liljegren-Rungegård och Isak Hellerstedt. Tingsryd utökade ledningen genom Hannes Johansson efter 12.05 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Västervik reducerade dock till 1–2 genom Philip Fankl efter 19.50 av perioden. Simon Svensson stod för målet när Tingsryd punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.03 kvar att spela. 1–3-målet blev matchens sista.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 december i Dackehallen.

Nästa motstånd för Västervik är Tranås. Lagen möts onsdag 29 oktober 19.00 i Tranås Arena. Tingsryd tar sig an Kungälv hemma söndag 26 oktober 16.00.

Västervik–Tingsryd 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (6.58) Theo Angesved (Amadeus Liljegren-Rungegård, Isak Hellerstedt).

Andra perioden: 0–2 (32.05) Hannes Johansson (Adam Persson), 1–2 (39.50) Philip Fankl (Lukas Flygt, Hampus Pettersson).

Tredje perioden: 1–3 (58.57) Simon Svensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 1-1-3

Tingsryd: 4-0-1

Nästa match:

Västervik: Tranås AIF, borta, 29 oktober

Tingsryd: Kungälvs IK, hemma, 26 oktober