Tingsryd knep segern i målmässigt jämn match mot Kungälv

Seger för Tingsryd med 3–2 mot Kungälv

Tingsryds femte seger på de senaste sex matcherna

Hannes Johansson matchvinnare för Tingsryd

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Tingsryd i matchen mot Kungälv i Dackehallen. Laget vann söndagens match i hockeyettan södra med 3–2 (2–1, 0–0, 1–1).

Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo tyckte till om matchen:

– Det är ju alltid lika tråkigt att förlora, men ser man till prestationen så gör vi det mycket bättre i defensiven idag och hade vi bara varit lite hetare framåt så kunde vi fått det till förlängning. Så nu får vi ladda om för en trepoängare mot Järfälla.

Segern var Tingsryds femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att Kungälv nu har fyra förluster i rad.

Dalen nästa för Tingsryd

Tingsryd startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Eric Nordmark och Theo Angesved innan Kungälv svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Roos.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tingsryd gjorde 3–1 genom Hannes Johansson efter 11.16 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Max Österman reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Kungälv.

Det här var Tingsryds andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Kungälvs tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Tingsryd nu ligger på sjunde plats i tabellen och Kungälv är på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Tingsryd som så sent som den 1 oktober låg på 18:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 januari i Oasen.

I nästa omgång har Tingsryd Dalen hemma i Dackehallen, fredag 31 oktober 19.00. Kungälv spelar hemma mot Järfälla lördag 1 november 16.00.

Tingsryd–Kungälv 3–2 (2–1, 0–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (3.41) Eric Nordmark (Mikael Johansson, Kevin Ekman Larsson), 2–0 (12.27) Theo Angesved (Alfred Carlsson, Mikael Johansson), 2–1 (16.33) Hampus Roos (Oliver Gabay, Elis Rix).

Tredje perioden: 3–1 (51.16) Hannes Johansson (William Fransson, Adam Persson), 3–2 (53.29) Max Österman (Alfred Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-0-1

Kungälv: 1-0-4

Nästa match:

Tingsryd: HC Dalen, hemma, 31 oktober

Kungälv: Järfälla HC, hemma, 1 november