Tingsryd J20:s segerrad fortsätter efter 6–3 mot Karlskrona

Tingsryd J20 vann med 6–3 mot Karlskrona

Tingsryd J20:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Tim Leskinen matchvinnare för Tingsryd J20

Tingsryd J20 och Karlskrona möttes på lördagen i Dackehallen. Tingsryd J20 hade åtta vinster i rad i U20 region syd herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 6–3 (1–1, 3–1, 2–1).

Tingsryd J20–Karlskrona – mål för mål

Första perioden var jämn. Karlskrona inledde bäst och tog ledningen genom Isak Dabäck efter 7.05, men Tingsryd J20 kvitterade genom Hugo Walden bara en minut senare. Tingsryd J20 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 7.29 genom Albin Berglund och gick upp till 3–1 innan Karlskrona svarade.

I periodpausen hade Tingsryd J20 ledningen med 4–2. Tingsryd J20 ökade ledningen till 5–2 genom Vincent Lundkvist efter 1.19 i tredje perioden.

Karlskrona reducerade dock till 5–3 genom Emil Norrtorp efter 11.17 av perioden.

Tingsryd J20 kunde dock avgöra till 6–3 med 3.12 kvar av matchen genom Carl Rasmusson.

Mathias Burehed och Noah Brattlöf gjorde noll mål och tre assist var för Tingsryd J20.

Den 5 december spelar lagen mot varandra på nytt, i NKT Arena.

Tisdag 28 oktober spelar Tingsryd J20 hemma mot IF Troja-Ljungby 19.15 och Karlskrona mot Jonstorp borta 19.30 i Jonstorps Ishall.

Tingsryd J20–Karlskrona 6–3 (1–1, 3–1, 2–1)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (7.05) Isak Dabäck (Ville Nyberg), 1–1 (8.45) Hugo Walden (Noah Brattlöf, Mathias Burehed).

Andra perioden: 2–1 (27.29) Albin Berglund (Oscar Gustafsson, Noah Brattlöf), 3–1 (31.56) Oscar Gustafsson (Nils Stenberg, Mathias Burehed), 3–2 (35.16) Filip Brander, 4–2 (36.28) Tim Leskinen (Mathias Burehed, Carl Rasmusson).

Tredje perioden: 5–2 (41.19) Vincent Lundkvist (Anton Lillbacka, Tim Leskinen), 5–3 (51.17) Emil Norrtorp (Loke Telleborn, Oliver Heinonen), 6–3 (56.48) Carl Rasmusson (Josef Alpsten, Noah Brattlöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 5-0-0

Karlskrona: 2-0-3

Nästa match:

Tingsryd J20: IF Troja-Ljungby, hemma, 28 oktober

Karlskrona: Jonstorps IF IshF, borta, 28 oktober