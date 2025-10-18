Tingsryd J20:s segerrad fortsätter efter 5–1 mot Halmstad HF
- Tingsryd J20-seger med 5–1 mot Halmstad HF
- Tingsryd J20:s sjunde seger på de senaste sju matcherna
- Alfred Carlsson avgjorde för Tingsryd J20
Det går fortsatt bra för Tingsryd J20 i U20 region syd herr. På lördagen mötte laget Halmstad HF i Dackehallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sju matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Halmstad HF blev 5–1 (1–0, 2–1, 2–0).
Kungälv nästa för Tingsryd J20
Tingsryd J20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.51 slog Oscar Gustafsson till assisterad av Mathias Burehed och Nils Stenberg. Tingsryd J20 gjorde 2–0 genom Alfred Carlsson efter 2.52 i andra perioden.
Halmstad HF reducerade dock till 2–1 genom Sixten Karlsson efter 10.28 av perioden.
Efter 11.46 gjorde Tingsryd J20 3–1 genom Vincent Lundkvist. Tingsryd J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Tim Leskinen och Noah Brattlöf.
Lagen spelar mot varandra igen den 29 november i Halmstad Arena.
Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 21 oktober. Då möter Tingsryd J20 Kungälv i Oasen 19.40. Halmstad HF tar sig an Bäcken hemma 19.20.
Tingsryd J20–Halmstad HF 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)
U20 region syd herr, Dackehallen
Första perioden: 1–0 (3.51) Oscar Gustafsson (Mathias Burehed, Nils Stenberg).
Andra perioden: 2–0 (22.52) Alfred Carlsson, 2–1 (30.28) Sixten Karlsson (Alexey Rupi), 3–1 (31.46) Vincent Lundkvist (Tim Leskinen, Anton Lillbacka).
Tredje perioden: 4–1 (40.58) Tim Leskinen (Anton Lillbacka, Vincent Lundkvist), 5–1 (44.08) Noah Brattlöf (Victor Grundström, Alfred Carlsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Tingsryd J20: 5-0-0
Halmstad HF: 3-0-2
Nästa match:
Tingsryd J20: Kungälvs IK, borta, 21 oktober
Halmstad HF: Bäcken HC, hemma, 21 oktober
