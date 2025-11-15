Tingsryd J20:s fina svit fortsätter mot Jonstorp

Seger för Tingsryd J20 med 2–0 mot Jonstorp

Tingsryd J20:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Noah Brattlöf matchvinnare för Tingsryd J20

Tingsryd J20 fortsätter att vinna mot Jonstorp i U20 region syd herr. På lördagen segrade Tingsryd J20 på nytt – den här gången med 2–0 (1–0, 1–0, 0–0) hemma i Dackehallen. Det var Tingsryd J20:s fjärde raka seger mot Jonstorp.

I och med detta har Tingsryd J20 hela 14 raka segrar i U20 region syd herr.

Helsingborg nästa för Tingsryd J20

Efter fem minuters spel gjorde Tingsryd J20 1–0. Efter nio sekunder i andra perioden slog Nils Stenberg till på pass av Noah Gunnarsson och Oscar Gustafsson och gjorde 2–0. Tredje perioden blev mållös och Tingsryd J20 höll i sin 2–0-ledning och vann.

Tingsryd J20 har en stark form med fem segrar och 24–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jonstorp har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Tingsryds AIF Utv med 4–1.

Tisdag 18 november möter Tingsryd J20 Helsingborg borta 19.15 och Jonstorp möter Bäcken hemma 19.30.

Tingsryd J20–Jonstorp 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (5.57) Noah Brattlöf (Alfred Carlsson, Josef Alpsten).

Andra perioden: 2–0 (20.09) Nils Stenberg (Noah Gunnarsson, Oscar Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 5-0-0

Jonstorp: 2-1-2

Nästa match:

Tingsryd J20: Helsingborg HC Ungdom, borta, 18 november

Jonstorp: Bäcken HC, hemma, 18 november